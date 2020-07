Realisme overheerst bij Red Bull: "We zijn nog steeds te langzaam"

De verwachtingen waren hooggespannen, mede dankzij een doorontwikkelde Honda-motor en een opwaardering van de RB16 middels twee upgrades. Maar de zeperd van vorige week betekende een aardige streep door de rekening. Het maakte dat Red Bull zich vandaag niet nogmaals een misstap kon permitteren op hetzelfde circuit. Punten scoren was pure noodzaak om de titelaspiraties van Verstappen levend te houden. Dat is gelukt, het meest gitzwarte scenario is daarmee voorkomen. Maar dit betekent nog niet dat er reden is tot optimisme na de eerste 'double header' bij de formatie uit Milton Keynes.

Verstappen ziet Mercedes nog steeds domineren

Het gat met Mercedes is er nog steeds en dat zint de hoofdspelers niet. "We willen voor het kampioenschap vechten. En om dat te kunnen doen, moeten we races winnen", aldus Verstappen tijdens de online persconferentie in Spielberg. De daarvoor benodigde snelheid is er nog niet, zo onderstreepte de Nederlander ongeveer twaalf keer tijdens hetzelfde perspraatje. "We zijn gewoon nog wat te langzaam. Ik verloor ook vrij veel op de rechte stukken, al gaat het natuurlijk altijd om beide aspecten", duidt de achtvoudig GP-winnaar op de motor en het chassis.

Dat Verstappen tijdens de GP van Stiermarken met schade aan de voorvleugel te maken kreeg, heeft niet geholpen maar volgens de coureur ook geen nadelig effect gehad op het resultaat. "Ik heb nog niet naar de data gekeken en kan dus niet zeggen hoeveel verschil het heeft gemaakt. Maar op de baan voelde ik het eigenlijk niet echt. Het team vertelde me op een gegeven moment dat ik schade had", vervolgt de Nederlander. Voor de ogenschijnlijk (te) vroege pitstop geldt exact hetzelfde. Ook dat heeft niet geholpen, maar eveneens geen invloed gehad op het uiteindelijke resultaat. "Nee, want we zijn gewoon nog wat te langzaam. Dan kun je qua pitstops wel doen wat je wilt. De stop was inderdaad wat vroeg en ik wist dat we aan het eind moeilijkheden kregen met de banden, maar ik heb via de boordradio ook al meteen gezegd: het maakt niet uit, het had ons resultaat waarschijnlijk niet veranderd."

Marko en Horner: 'We verliezen terrein op de rechte stukken'

Moraal van Verstappens verhaal is dat Red Bull nog tekort komt. Het is een lezing die ook door de kopstukken van het team wordt gedeeld. "We hebben gezien dat we qua vermogen nog niet kunnen meekomen. We komen behoorlijk tekort op de rechte stukken. Je zag bijvoorbeeld hoe Perez met die Mercedes-motor door het veld sneed", stelt Helmut Marko tegenover de Oostenrijkse ORF. "We hebben allemaal kunnen zien hoe zo'n groot verschil de Mercedes-motor op dit circuit maakt." Ook Christian Horner moet in een mediasessie met onder meer Motorsport.com erkennen dat zijn formatie nog niet op het gewenste niveau zit. "De topsnelheid van Mercedes is vooral indrukwekkend, in de bochten verliezen we niet veel. Maar op motorisch vlak hebben ze duidelijk weer een stap gezet in de wintermaanden. Mercedes heeft het vandaag ook goed gedaan. Ze waren het beste team en verdienen dit resultaat volledig. Wij moeten nog harder werken om het gat te dichten."