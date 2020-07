Seidl zou botsing McLaren-coureurs als 'persoonlijke aanval' zien

De start van het F1-seizoen 2020 is uitstekend verlopen voor McLaren. Lando Norris stond tijdens de Oostenrijkse Grand Prix voor het eerst in zijn carrière op het podium, terwijl Carlos Sainz Jr. vijfde werd. In de slotfase van die race reden de McLaren-rijders een tijdje naast elkaar, waarbij Sainz de aanval inzette op zijn jongere teamgenoot. De aanval slaagde niet, waarna Norris Sergio Perez passeerde en een podiumplaats veiligstelde. Volgens Seidl zijn er duidelijke regels waaraan de coureurs zich moeten houden bij een onderlinge strijd, maar blijven ze wel vrij om te racen. Alleen als het team er de noodzaak van inziet, overweegt McLaren in te grijpen.

“We laten ze vrij racen en grijpen als team niet in zolang er geen duidelijke reden is om van posities te wisselen, zoals verschillende strategieën of verschillende prestaties van de auto’s”, zei Seidl. “Ik denk dat het belangrijk is, zeker aan het begin van het seizoen, omdat het ervoor zorgt dat je het maximale uit beide coureurs haalt. Ik weet dat contact niet hoort te gebeuren als je ze vrij laat racen, en ik heb veel vertrouwen in deze jongens. Ik ben niet naïef, het kan gebeuren. Als je in de paddock kijkt, dan eindigde vrij racen in de afgelopen dertig jaar altijd met een crash. Maar ik hoop toch dat we dat kunnen voorkomen.”

Seidl is ervan overtuigd dat hij het slechts een keer tot een aanvaring zou laten komen. Zo’n aanvaring zou hij als een persoonlijke aanval beschouwen. “Coureurs zijn zeer competitief, dat moeten ze zijn en het is ook duidelijk dat ze grote ego’s hebben. Dat is de reden dat ze zo ver zijn gekomen in hun carrière. We moeten niet vergeten dat deze jongens ook hun leven op het spel zetten als ze uit de garage rijden. Je moet deze gasten ook toestaan dat er fouten gemaakt kunnen worden, anders kunnen ze niet op de limiet presteren. Tegelijkertijd moet het altijd duidelijk zijn dat we hier allemaal zijn voor McLaren, voor het team. Het team gaat boven alles. Zodra het ego van een coureur de belangen van het team in de weg staat, dan zou ik dat persoonlijk nemen. Ik zie het als een persoonlijke aanval op mij.”