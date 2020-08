Racing Point-coureurs: Protest over kopiëren doet ons team tekort

"Het haalt zeker credits bij het team weg, credits die eigenlijk naar de mensen op onze fabriek zouden moeten gaan", reageert Perez als hij door Motorsport.com wordt gevraagd naar de hele soap over het kopiëren van de 2019-Mercedes. "Ik weet nog goed dat we vorig jaar twijfelden of we het hele concept van de auto überhaupt wel overhoop moesten gooien. Daar bestonden vele vraagtekens over hoor, zeker omdat zoiets een groot risico met zich meebrengt."

De rest zou je met een bekende dooddoener geschiedenis kunnen noemen, Racing Point heeft het kopiëren goed uitgevoerd en plukt daar nu de vruchten van. "Het heeft goed uitgepakt ja, maar het had net zo goed verkeerd kunnen aflopen. En in dat geval hadden we er nu niemand over gehoord. Dus mensen zeuren er alleen maar over omdat het goed werkt, omdat onze auto nu een stuk sneller is dan voorheen. Maar dat is een hele dunne lijn en juist daardoor moeten we alle mensen in de fabriek meer respecteren, zij hebben fantastisch werk verricht door deze auto af te leveren."

Teamgenoot Lance Stroll is een vergelijkbare mening toegedaan. Zijn vader Lawrence Stroll gaf vorige week al aan 'woedend' te zijn over de gang van zaken en zoonlief denkt eveneens dat Racing Point meer respect voor de huidige prestaties verdient. "Ik ben het volledig met Checo eens, dit haalt inderdaad veel credits bij ons team weg, vooral voor de mannen die tijdens de wintermaanden zo keihard hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. Als we veertiende en vijftiende zouden staan, dan was er helemaal nooit een protest gekomen", stelt de Canadees.

Alhoewel beide heren klaarblijkelijk een uitgesproken mening hebben over de zaak, laten ze de hele saga zoveel mogelijk aan zich voorbijgaan. "Voor mij is het verder niet echt een afleiding hoor. Het is zo'n politieke zaak en daar moeten andere leden van ons team maar mee omgaan. Je ziet trouwens wel aan die mensen dat het veel energie kost", zo vervolgt Perez zijn uitleg tijdens de online persconferentie. "Ik moet gewoon mijn werk doen in de auto en ben daar echt volledig op gefocust. Dat rest is allemaal afleiding en ruis", vult Stroll aan. "Dit gaat meer over de management-kant van de Formule 1 en is vooral een zeer politieke zaak."

