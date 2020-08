De zesde race van het door COVID-19 ingekorte Formule 1-seizoen vindt plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Grand Prix van Spanje stond oorspronkelijk gepland voor de eerste helft van mei maar door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus moest de race verplaatst worden. De wedstrijd op Spaanse bodem is tevens het slotstuk van de tweede triple header van het seizoen. Na deze race mogen de teams en coureurs genieten van een vrij weekend.

De 70th Anniversary Grand Prix van afgelopen weekend leverde een verrassende en welkome overwinning op voor Max Verstappen. De Nederlander doorbrak de hegemonie van Mercedes en liet zien dat de zilverpijlen wel degelijk te verslaan zijn. Verstappen profiteerde optimaal van een alternatieve bandenstrategie en uitstekend bandenmanagement, terwijl Lewis Hamilton en Valtteri Bottas moeite hadden de zachte Pirelli-banden op het warme asfalt intact te houden. Gezien de weersverwachting voor Barcelona lijkt de warme wederom een rol van betekenis te gaan spelen. In dit artikel brengen we je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over de race, waar je Formule 1 kunt kijken en streamen en meer.

Extra tip: Met een VPN kan je veilig en vrij toegang krijgen tot streamingdiensten van over de hele wereld, ook tot F1-streams. Verbind bijvoorbeeld met een NordVPN-server die in het land staat waarvan je de stream wilt kijken; al je internetverkeer loopt nu via dit land en je krijgt toegang tot lokale F1-streams.

Wanneer vindt de Grand Prix van Spanje plaats?

Datum: Zondag 16 augustus 2020

Starttijd: 15.10 uur Nederlandse tijd

De Formule 1 Grand Prix van Spanje 2020 wordt verreden van 14 tot 16 augustus 2020 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Barcelona. Het weekend trapt op vrijdag af met twee vrije trainingen van anderhalf uur. De eerste vrije training begint om 11.00 uur Nederlandse tijd. De tweede trainingssessie start om 15.00 uur. Op zaterdag begint om 12.00 uur de laatste training, deze duurt een uur. Op zaterdagmiddag om 15.00 uur gaat het licht op groen voor de kwalificatie. Een uur later weten we wie er op pole-position mag vertrekken. De Grand Prix van Spanje vindt plaats op zondag 16 augustus 2020 om 15.10 uur Nederlandse tijd. De race gaat over 66 ronden op het 4,655 kilometer lange Circuit de Barcelona-Catalunya. Een F1 Grand Prix duurt maximaal twee uur, tenzij de wedstrijd onderbroken wordt door een rode vlag.

Hoe kan ik de Grand Prix van Spanje kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

De Formule 1 Grand Prix van Spanje is in Nederland via de televisie te zien via RTL Deutschland en voor abonnees van Ziggo Sport. RTL Deutschland is bij alle televisieaanbieders beschikbaar. De Duitser zender brengt live verslag uit van de race, voorafgegaan door een uitgebreide voorbeschouwing vanaf locatie. Wel wordt de wedstrijd enkele malen onderbroken door reclame. De uitzending begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. RTL Deutschland is voor abonnees van KPN, Telfort en XS4ALL te vinden op kanaal 46. Klanten van Ziggo vinden de zender op kanaal 58. Via T-Mobile Thuis kijk je RTL Deutschland op kanaal 397, met Tele2 kijk je op kanaal 223.

Het alternatief is Ziggo. De televisieaanbieder zendt voor alle klanten op kanaal 14 live alle Formule 1-races uit. Via de betaalmodule Ziggo Sport Totaal kan je ook de vrije trainingen live kijken. Bovendien krijg je dan toegang tot het speciale ‘Racing’-kanaal, waarop nog veel meer kampioenschappen te volgen zijn. Ook kan je je favoriete rijder volgen via livetiming, onboardcamera’s en boordradio’s. Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand. Het pakket is ook verkrijgbaar voor klanten van andere televisieaanbieders.

De uitzending van Ziggo Sport voor de Grand Prix van Spanje begint op zondagmiddag om 14.00 uur. Voordat men live overschakelt naar Barcelona vindt er een uitgebreide voorbeschouwing plaats. Presentator Rob Kamphues ontvangt vaste analist Robert Doornbos en enkele gasten om de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1 te bespreken. Het commentaar bij de Formule 1-races wordt al jarenlang verzorgd door Olav Mol. Hij brengt vanaf locatie live verslag uit van de gebeurtenissen. Daarbij wordt hij bijgestaan door pitreporter Jack Plooij.

Kan ik de race streamen?

Wil je de Formule 1 streamen op je mobiel, tablet of pc/laptop? Dan zijn er twee opties. De officiële F1-streamingsdienst luistert naar de naam F1TV Pro. Met dit abonnement kan je live alle trainingen, kwalificaties en races kijken, evenals de voornaamste sessies en races van bijvoorbeeld de Formule 2 en Formule 3. Bovendien krijg je toegang tot livetimings, boordradio’s en onboard camera’s van alle coureurs. Daarnaast kan je zelf bepalen naar welke commentator je wilt luisteren: Olav Mol of een van zijn internationale collega’s. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Een andere optie is Ziggo Sport Go, de streamingsdienst van Ziggo. Ook hier kan je live alle Formule 1-sessies volgen op je smartphone, tablet of laptop. Bovendien krijg je toegang tot het speciale Racing-kanaal, zodat je ook races van andere kampioenschappen kunt bekijken. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,99 euro per maand. De dienst werkt in geheel Europa, waardoor je ook in het buitenland live Formule 1 kunt kijken.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Een video met de hoogtepunten van de race wordt binnen enkele uren na de finish geplaatst op het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1. In een video van vijf tot tien minuten zie je de start, de hoogte- en dieptepunten, crashes, pitstops en de podiumceremonie. Uiteraard komt ook de uitslag langs. Later op de dag plaatst het kanaal ook reacties van de belangrijkste coureurs.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Spanje?

De Grand Prix van Spanje gaat over 66 ronden. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is 4,655 kilometer lang. Dat houdt in dat de coureurs in totaal 307,23 kilometer moeten afleggen. Een Formule 1-race is minimaal 305 kilometer lang. De ronde waarin die afstand wordt overschreden, is over het algemeen ook de laatste ronde van de race. Uitzondering is de Grand Prix van Monaco: deze race is slechts 260 kilometer lang.

Weersverwachting Formule 1 Grand Prix van Spanje

Komend weekend worden er hoge temperaturen verwacht als de Formule 1 een bezoekje brengt aan Barcelona voor de Grand Prix van Spanje, laat onze weerpartner Weerplaza.nl desgevraagd weten. “Het raceweekend in Spanje levert zonnig en rustig weer op. Met name op vrijdag en zaterdag ligt het circuit er zonovergoten bij en staat er een rustig briesje. De temperatuur stijgt naar 29 tot 32 graden en het asfalt zal ook goed heet zijn; rond 50 graden. Op de racedag is het ook vrij zonnig, maar de lucht wordt wel vochtiger. In de bergen ten noorden van Barcelona gaan buien ontstaan, maar of zo'n bui ook het circuit weet te bereiken is zeer de vraag. In de afgelopen jaren bleven de buien meestal dreigend aanwezig, maar de coureurs hadden pas last van de regen bij het opruimen van de spullen. Dit jaar weer? Of komt er toch een bui al eerder het circuit? Het wordt in ieder geval flink warm: 28 tot 31 graden.”

