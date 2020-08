Red Bull: "Afschaffen party modes brengt veld dichter bij elkaar"

“Het is bemoedigend dat er [door de FIA] wordt gesproken over het doorvoeren van een technische richtlijn met betrekking tot de motorinstellingen. Dat kan het racen dichter bij elkaar brengen”, aldus Horner in reactie op de bekendmaking van de FIA.

Red Bull zelf kreeg een jaar of tien geleden te maken met een vergelijkbare technische richtlijn. Het team maakte indertijd gebruik van de zogeheten geblazen diffuser, een handigheidje waarbij de uitlaatgassen over de diffuser werden geleid en zo voor extra downforce zorgde. Dat gebeurde met speciale software aan boord van de auto en werd uiteindelijk door de FIA verboden. “Het heeft invloed op alle teams, de vraag is alleen hoeveel. De kwalificatiemodi zijn in de loop der jaren door en door ontwikkeld en ik denk dat dit ongeveer hetzelfde is als indertijd met het aanblazen van de diffuser. We moesten toen het hele weekend werken met een standaardinstelling. Ik denk dat er een vergelijkbare methodiek wordt gehanteerd en dat is verstandig voor de sport", vervolgt Horner.

Ook motorleverancier Honda maakt overigens – in veel mindere mate – gebruik van een kwalificatiemodus en dus heeft het verbod dat de FIA wil uitvaardigen ook invloed op Red Bull (en AlphaTauri). “Het heeft invloed op alle teams, de vraag is alleen hoeveel”, geeft Horner toe. “Er is onvermijdelijk heel veel geld gemoeid met het ontwikkelen van deze verschillende instellingen en eerlijk gezegd denk ik dat het gezond is voor de motorproducenten en als het ook nog eens zorgt voor betere en spannender races dan is het goed voor de Formule 1.”