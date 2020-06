'Reactietijd Verstappen bij start sneller als hij vooraan begint'

Eind 2019 kwam er aan de samenwerking tussen Max Verstappen en Aliker een einde vanwege veranderde privéomstandigheden bij de Brit. De coureur van Red Bull Racing ging vervolgens in zee met Bradley Scanes. In de podcast The Athletic Evolution keek Aliker terug op een aantal aspecten van de samenwerking met Verstappen. Belangrijk voor zijn werkzaamheden als prestatiecoach was niet alleen het fysieke aspect, maar ook het mentale plaatje van de coureur. Aliker wilde graag weten hoe de prestaties van Verstappen meetbaar waren, en daarbij werd gekeken naar drie onderdelen.

Het team zag de uiteindelijke rondetijd van Verstappen als de belangrijkste graadmeter, maar Aliker wilde graag meer tastbare resultaten zien op het mentale vlak. Die vond hij onder andere bij de start. “Een van de dingen waarnaar we kunnen kijken, is de reactietijd bij de start. Dat is een van de weinige gebieden waar we echt kunnen zien hoe de reactie van Max met de koppeling is. Je kan goede en slechte starts hebben, maar daar zitten zoveel lagen omheen die niet puur aan Max gelinkt zijn, maar de pure reactie op het doven van de lichten bij de start is dat wel. Dat is een beetje ruw, want je kan niet enorm veel trainen aan de reacties van iemand, maar we konden wel zien wat ongeveer zijn window was en waar op de schaal hij zat.”

Dat leidde ertoe dat er patronen zichtbaar werden in wanneer de reactietijd van Verstappen beter of juist minder goed was. “Er was een duidelijk patroon dat zodra Max lager dan derde of vierde op de grid was, zijn reactietijd langzamer was. Dit betekende dat hij zich bij een goede gridpositie, waarbij hij weet dat hij kan meedoen, beter op kon peppen en in de zone kon komen. Als er iets gebeurde in de kwalificatie of als hij een gridstraf kreeg, voelde hij niet zo’n noodzaak en dacht hij ‘ik maak het wel goed in de race’. Daar kan je dan over beginnen te praten.”

Aliker hoopte daarmee een geheim te kraken rond de starts en de nauwkeurigheid van een coureur in bepaalde situaties. Ook rond de pitstops viel daarbij iets op: in de oefensessies was Verstappen bij het binnenrijden van de pits vaak minder nauwkeurig dan in een racesituatie. “Als ze binnenkomen, dan staan er allerlei markers voor de optimale positie zodat de coureur zo nauwkeurig mogelijk kan zijn. Als de pitcrew een aantal centimeters moet verschuiven, dan kost dat een aantal tienden. Dat kan het verschil zijn tussen je positie houden of een succesvolle undercut. In trainingen was Max verschrikkelijk, dus de teammanager kwam naar me toe en vroeg of ik even met mijn coureur wilde praten, want hij hoort hier en hier te staan en accuraat te zijn. Daar sprak ik met hem over. Maar in de races was hij over het algemeen behoorlijk goed.”