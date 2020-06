World Motor Sport Council stemt over stevige hervormingen voor F1

De afgelopen maanden was er vooral veel aandacht voor de introductie van een budgetplafond en de hoogte waarop die precies moest komen te liggen. Aanvankelijk zou het maximale bedrag dat een team per jaar zou mogen uitgeven op 175 miljoen dollar komen te liggen. Mede dankzij de coronacrisis is besloten om daar voor 2021 145 miljoen dollar van te maken, waarna het voor 2022 wordt teruggebracht naar 140 miljoen dollar en voor 2023-2024 naar 135 miljoen dollar. Daarmee wordt enigszins tegemoet gekomen aan de wens van de kleinere teams, al zouden die graag een nog veel lagere bestedingslimiet zien. De grote teams waren tegen een verdere verlaging. Zij vrezen gedwongen ontslagen, maar zijn natuurlijk ook bang dat zij iets van hun voorsprong verliezen, als de budgetten meer gelijk worden getrokken.

De regelveranderingen gaan echter veel verder dan alleen een budget cap. Zo komt er een ‘aero development handicap’-systeem dat regelt dat teams die minder goed presteren meer windtunnel- en CFD-tijd krijgen dan beter presterende teams. En zal er straks bij bepaalde onderdelen worden gewerkt volgens het open source-principe, wat inhoudt dat teams straks hun concepten van deze componenten met de concurrentie moeten delen. Het gaat hierbij vooral om onderdelen die voor de buitenwereld minder interessant zijn, maar wel veel geld kosten om zelfstandig te ontwikkelen.

Een andere maatregel, waar tot dusver veel minder oog voor was, is dat de ontwikkeling van de motor wordt ingeperkt en uiteindelijk bevroren. Zo zou er vanaf 2021 nog maar één keer naar een andere motorspecificatie mogen worden gewisseld en vanaf 2023 helemaal geen updates voor de motor meer mogen komen. Alles bij elkaar moeten deze regelveranderingen leiden tot flink lagere kosten voor de teams en een meer gelijkwaardig speelveld.

De World Motor Sport Council stemt online over de ingediende voorstellen. De verwachting is dat later vandaag bekend wordt gemaakt dat de regels zijn goedgekeurd.