Leclerc staat te popelen voor start F1-seizoen: "Mis het enorm"

De kans is groot dat de Oostenrijkse overheid akkoord gaat met de plannen van de Formule 1, waardoor het seizoen op 5 juli gestart wordt op de Red Bull Ring. Het is dan meer dan vier maanden geleden dat de Formule 1 in actie kwam voor de wintertests, terwijl de laatste race op dat moment ruim zeven maanden daarvoor verreden werd. De coureurs hebben dus nog even te gaan, maar tegelijkertijd hebben ze al een lange periode zonder competitieve actie achter de rug.

Hoewel Leclerc zich in de Formule 1-loze periode bezig heeft gehouden met trainen, racen op de simulator en koken, is hij in zijn hoofd maar met één ding bezig. “Ik heb momenteel maar één ding in mijn hoofd zitten: terugkeren op het circuit”, vertelde de Ferrari-coureur in de talkshow E poi c’è Cattelan, waarin hij te gast was. Ook de trainingen van Leclerc zijn maar op een doel gericht. “Als ik naar bed ga denk ik aan racen, en als ik opsta denk ik weer aan racen. Ik mis het enorm. En ik train intenser dan ooit om tot in de laatste vezel van mijn lichaam klaar te zijn zodra het eindelijk van start gaat.”

Afgelopen jaar maakte Leclerc furore tijdens zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari. De Monegask won twee races en was in vrijwel alle statistische categorieën beter dan ervaren teamgenoot Sebastian Vettel. Leclerc wordt gezien als een van de grootste talenten in de Formule 1 van het moment en wordt ook getipt als een toekomstig wereldkampioen. Zelf is hij terughoudend als hem gevraagd wordt of die titel al in 2020 komt. “Ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik weet alleen dat ik hard moet werken en nog een lange weg te gaan heb. Ik mag tevreden zijn met de progressie die ik vorig jaar geboekt heb, maar er blijft nog veel te doen. Ja, ik hoop op een dag misschien wereldkampioen te worden, maar dat ligt nog ver voor mij.”