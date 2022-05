Afgelopen weekend, voor de Grand Prix van Spanje, koos met uitzondering van Lewis Hamilton (mediums) iedereen voor een start op softs. In Monaco gaat Pirelli ervan uit dat de keuze tussen de rode en gele band voor de eerste stint meer in balans is. “We weten dat Monaco een eenstopper is”, aldus Pirelli F1-manager Mario Isola. “In Barcelona opteerden de meeste coureurs voor een start op softs, omdat het verschil in rondetijd tussen de soft en medium daar nogal groot was en omdat ze hun positie op de baan wilden beschermen. Daarnaast was er qua slijtage niet heel veel verschil tussen beide compounds.”

In Monaco is het verschil in rondetijd tussen de soft en medium veel kleiner dan in Barcelona en is de bandenslijtage altijd laag. “Misschien hebben we hier een mix van auto’s die starten op mediums en softs”, verwacht Isola. “Verder heb je in Barcelona nog punten waarop je kan inhalen, maar hier is dat moeilijk. In het verleden hebben we gezien dat de meeste positiewisselingen plaatsvonden bij een pitstop, niet op de baan.”

Een start op softs kan de voorkeur hebben, omdat deze banden extra grip geven bij het wegrijden. In Monte Carlo is de run naar de eerste bocht echter kort en vooral smal, waardoor starten op mediums wellicht minder nadelig is dan gebruikelijk. “Dit is een gebruikelijke vraag”, weet Isola. “Er is verschil, maar dat zou niet heel groot mogen zijn. Zeker omdat het verschil in rondetijd dus vrij klein is. Dat betekent dat het verschil qua grip ook niet al te groot is. Dus ook in de beginfase heb je geen groot verschil in grip.”

Met uitzondering van Sebastian Vettel, Lance Stroll, Kevin Magnussen en Mick Schumacher hebben alle coureurs nog de beschikking over een nieuwe set mediums. Niemand uit de top-tien van de startopstelling (Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso, Hamilton, Vettel en Esteban Ocon) heeft nog nieuwe softs, dit in tegenstelling tot de rijders erbuiten.

Video: De startopstelling voor de Grand Prix van Monaco