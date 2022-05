Analyse: Hoe groot is de kans dat Monaco van de F1-kalender verdwijnt?

Een Formule 1-seizoen zonder Grand Prix van Monaco was lange tijd ondenkbaar. Het evenement staat al sinds de start van het officiële wereldkampioenschap in 1950 op de kalender en werd altijd gezien als de meest prestigieuze race van het jaar. Het was de Grand Prix die er wat betreft internationale media-aandacht met kop en schouders boven de andere races uitsteeg, waar sponsors hun belangrijkste zakenrelaties eens goed in de watten legden om de meest lucratieve deals binnen te halen én de race die je als Formule 1-coureur minimaal één keer in je loopbaan gewonnen moest hebben - zonder Monaco-zege was de carrière niet compleet.

Maar onder Liberty Media zijn de tijden veranderd. Er zijn nieuwe evenementen als Miami en Zandvoort op de kalender bijgekomen die zowel qua fanbeleving als commerciële aantrekkingskracht precies leveren wat de Amerikaanse eigenaren voor ogen hebben met de sport. Het succes van deze nieuwe races worden door Liberty Media als pressiemiddel naar promotors van bestaande Grands Prix gebruikt om het niveau van hun evenement verder op te krikken. En blijven verbeteringen uit, dan is een nieuw contract allesbehalve vanzelfsprekend.

Zoals Formule 1-president Stefano Domenicali eerder dit jaar al aangaf, is zelfs de plek van Monaco op de kalender niet gegarandeerd. Bronnen hebben aan Motorsport.com laten weten dat de organisatie achter het kampioenschap het waarschijnlijk niet zover laat komen dat de Formule 1 het zonder haar kroonjuweel moet stellen, maar benadrukken wel dat Liberty Media een aantal belangrijke wensen heeft voor de Automobile Club de Monaco als er binnenkort over een nieuw contract wordt gesproken.

Hogere fee

Ten eerste zal de promotor dieper in de buidel moeten tasten om de race te morgen organiseren. Er waren wilde verhalen dat Monaco zo belangrijk voor de Formule 1 zou zijn dat het prinsdom helemaal niets hoefde te betalen voor de Grand Prix. Maar daar is niets van waar. De Automobile Club de Monaco betaalt net als andere promotors wel degelijk een fee, al is die bij lange na niet zo hoog als voor andere races wordt betaald. Monaco betaalt naar schatting ergens tussen de 12 en 15 miljoen dollar per jaar, wat ongeveer de helft is van wat andere promotors jaarlijks overmaken aan de Formule 1, terwijl landen als Saudi-Arabië en Qatar zelfs drie keer dat bedrag betalen voor hun Grand Prix. Nu zal Liberty Media niet gelijk de hoofdprijs vragen van Monaco, maar zal het wel graag zien dat het bedrag iets meer richting het niveau gaat dat anderen moeten betalen.

Flexibiliteit rond datum

Daarnaast zal Monaco ook open moeten staan voor een andere datum. De race in het prinsdom vindt traditiegetrouw in het laatste weekend van mei plaats, maar de Formule 1 hoopt de kalender in de toekomst iets logischer te maken door races die enigszins bij elkaar in de buurt worden verreden, te clusteren. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheid om Miami en Montreal achter elkaar te zetten, wat mogelijk gevolgen kan hebben voor de Grand Prix van Monaco en haar vaste datum in het laatste weekend van mei.

Tv-productie

Een van de grootste irritaties van de Formule 1 aangaande Monaco behelst nog wel de tv-productie. Monaco is de enige race van het jaar waarbij de regie niet gedaan wordt door F1 zelf maar door Monaco. Hierdoor is het niveau van de tv-verslaggeving niet altijd optimaal. Zo worden er soms belangrijke incidenten gemist (zo werd er naar een andere camera geschakeld toen Sergio Perez crashte aan het einden van de kwalificatie en werd het moment van Fernando Alonso volledig gemist), krijgen mooie gevechten in het middenveld niet altijd de aandacht zij verdienen en zijn de gekozen camerastandpunten niet altijd de meest aantrekkelijke. De Formule 1 wil dus af van de status aparte die Monaco op tv-gebied heeft en zal dat waarschijnlijk als een harde eis meenemen in de onderhandelingen over een nieuw contract.

Baansponsoring

De Formule 1 heeft als kampioenschap eigen sponsors en werkt er hard aan om die zoveel mogelijk exposure te geven. Op de meeste circuits is het zo dat de Formule 1 de enige partij is die over de sponsoring langs de baan gaat. Hierdoor kan zij ervoor zorgen dat haar sponsors met hun logo’s op de meest gunstige plekken langs de baan komen zodat deze zo lang mogelijk in beeld komen. Voor Monaco is echter een uitzondering gemaakt. De promotor mag zelf ook baansponsoring verkopen. Niet ideaal, want hierdoor kan het gebeuren dat er in Monaco bedrijven met hun logo langs de baan staan terwijl zij een directe concurrent zijn van een van de officiële F1-partners. Neem bijvoorbeeld TAG Heuer en Rolex, die de officiële timing partner van de Formule 1 is. Liberty Media zou graag een einde maken aan deze praktijk.

Infrastructuur

Monaco is een van de meest lastige plekken voor de Formule 1-teams om te werken van het jaar. De ruimte is bijzonder beperkt en het is een aardige wandeling van de pits naar de paddock. Hoewel er in de loop der jaren de nodige dingen zijn verbeterd, bestaan er nog steeds ergernissen over hoe bepaalde zaken in Monaco zijn geregel voor zowel de teams als de fans. Zo is het merendeel van de toeschouwers aangewezen op de trein, maar worden zij in Nice en Monaco vaak geconfronteerd met overvolle stations doordat men tijdens het Grand Prix-weekend vasthoudt aan de normale dienstregeling. En is het na de sessies zo druk in de paddock dat je je nauwelijks van punt A naar punt B kunt begeven. Ook de voorzieningen voor de media laten nog wat te wensen over. Zo worden er voor de lunch steevast minder broodjes geleverd dan er journalisten en fotografen zijn, waardoor het lastig kan zijn om aan eten te komen, vooral nu teams als Red Bull en Ferrari geen catering meer hebben voor media.

Lay-out

Een jaarlijks terugkerend verhaal in Monaco is het gebrek aan inhaalmogelijkheden, waardoor de race kan uitlopen op een bloedeloze optocht. De lay-out van de baan werd altijd als een vast gegeven beschouwd, doordat men nu eenmaal gehouden is aan het stratenplan van Monaco. De Formule 1 heeft dan ook niet de illusie dat er veel kan worden gedaan aan de lay-out, maar denkt niettemin dat er wel mogelijkheden zijn om de baan te verbeteren. Een idee dat wordt geopperd is om de vangrails verder naar achteren te plaatsen bij de chicane na de tunnel, zodat er bij het insturen meer ruimte ontstaat om een inhaalactie aan de binnenkant te kunnen wagen. Ook elders op de baan zou de baan iets wijder kunnen worden gemaakt. Tot op heden heeft Monaco altijd de hakken in het zand gezet als het gaat om wijzigingen aan het circuit, maar mogelijk komt daar verandering in nu er de dreiging is dat zij de Grand Prix verliest.