Traditiegetrouw reist de Formule 1 in het weekend na Hemelvaartsdag af naar Monaco, waar een van de meest prestigieuze races van het seizoen op het programma staat. Vele sterren reizen ieder jaar naar de stadstaat af om de race te aanschouwen en zij zullen natuurlijk hopen op goed weer. Dat lijkt dit jaar dan ook het geval. Het wordt volop zomerweer op het stratencircuit met maxima rond 26 graden. Voor de race op zondag behoort een bui tot de mogelijkheden, al is de kans niet heel groot.

Heerlijk zomerweer

De trainingen, de kwalificatie en de race vinden allemaal in de middag plaats. De race start zondagmiddag om 15.00 uur.

Op vrijdag en zaterdag schijnt de zon uitbundig en wordt het een graad of 26. Hier en daar komen stapelwolken voor, maar tot een bui komt het niet. Ga je ernaartoe, vergeet dan de zonnebrandcrème niet. De zon schijnt ’s middags in Monaco met zonkracht 8. Zonder bescherming kan je al in 10 minuten verbranden.

Toch een bui tijdens de race?

Ook zondag is het eerst volop zonnig. De stapelwolken worden ’s middags wel aanmerkelijk groter dan op vrijdag en zaterdag en weten in de regio uit te groeien tot regen- en onweersbuien. De kans dat de weg nat is voordat de race begint is nihil, maar de buienkans stijgt tijdens de race naar zo’n 15 procent.