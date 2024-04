Max Verstappen heeft vandaag onder droge omstandigheden zijn vierde pole position van het seizoen weten te veroveren. Wie morgen de start van de race wil zien moet zondagochtend vrij vroeg opstaan. De wedstrijd begint om 07.00 uur Nederlandse tijd. In Suzuka is het dan 14.00 uur.

Tijdens de start van de race is het ronduit zonnig en ligt de temperatuur rond een graad of 20. Mogelijk ontstaan er enkele stapelwolken, maar neerslag valt er niet uit. De coureurs kunnen dan ook rekenen op een geheel droge race. Tijdens de race is de wind meest matig en komt uit het zuidwesten.

De zon is wel krachtig, want de zon schijnt morgen met UV-Index 7. Dit betekent dat een onbeschermde huid al binnen 15 minuten kan verbranden. Voor de toeschouwers is het dus verstandig om zonnebrandcrème op te doen.