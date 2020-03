Motorsport Heroes: Mika Hakkinen over zijn gitzwarte dag in F1

In zijn Formule 1-jaren legde Mika Hakkinen beslag op 2 wereldtitels, 20 overwinningen, 26 pole-positions en 25 snelste raceronden. De ‘Flying Finn’ boekte al zijn successen na die gitzwarte dag: 10 november 1995, de vrijdag van de Grand Prix van Australië op het stratencircuit van Adelaide. In de vrijdagkwalificatie verloor hij op weg naar Brewery Bend - de snelste bocht van het circuit - door een kapotte band de controle over zijn McLaren-Mercedes. Met bijna 200 kilometer per uur klapte hij in de bandenmuur. Zijn helm knalde tegen de zijkant van de cockpit, wat een schedelbasisfractuur veroorzaakte.

De artsen moesten ter plaatse met een noodingreep zijn luchtwegen vrij maken voordat hij in coma naar het Royal Adelaide Hospital werd vervoerd. In de film blikt hij met Felipe Massa, Tom Kristensen en Michele Mouton terug op de gebeurtenissen en de uitdagingen die hij in zijn revalidatie tegenkwam. “Het gebeurde in Australië, in Adelaide. Ik reed volgas op een lang recht stuk. Net toen ik de bocht in dook verloor een band heel snel de druk. Het was geen klapband, het ging gewoon pffffft. De auto raakte het asfalt en ik verloor natuurlijk de controle. Er lag bij de exit een enorme kerb. Uiteraard raakte ik die en de auto stuiterde een aantal keer. Zijwaarts raakte ik de bandenmuur.”

“Ik lag een aantal dagen in coma. Wanneer je wakker wordt, beginnen de verschrikkelijke dingen pas. Je realiseert je: ‘Oh mijn God’. Ik had mijn hoofd zo hard gestoten dat ik de controle over een kant van mijn gezicht kwijt was, de zenuwen waren beschadigd. Wanneer ik ging slapen moest ik tape over een van mijn ogen doen om hem te sluiten. Dan komt de tijd dat ze allerlei tests gaan doen: of je normaal kunt ruiken, of je normaal kunt proeven. Ik lag daar vijf weken. Mijn vriendin vloog naar Australië om me te steunen.”

Mika Hakkinen, Felipe Massa, Tom Kristensen, Michele Mouton Foto: Motorsport.com

In een eerder interview met GP Racing-magazine kreeg Hakkinen de vraag of hij het gevoel heeft dat het incident hem langzamer heeft gemaakt: “Nee, ik denk niet dat ik anders sneller was geweest. Wel denk ik dat ik mijn carrière langer had voortgezet. Het heeft invloed op me gehad. Als zo’n ongeluk gebeurt - en in de F1 ligt zoiets altijd op de loer want de autosport is gevaarlijk - ga je wel nadenken. Na mijn wereldtitels dacht ik: ‘Misschien moet je het lot niet verder tarten’.”

