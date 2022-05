Brown: “Contract tussen McLaren en Ricciardo niet waterdicht”

De toekomst van Daniel Ricciardo bij McLaren is twijfelachtig, nadat Zak Brown afgelopen week uitsprak dat de resultaten van de Australiër niet aan de verwachtingen voldoen. De 32-jarige coureur uit Perth is het eens met zijn baas, maar is vastberaden om in elk geval zijn tot en met 2023 lopende verbintenis uit te dienen. Brown zegt echter dat het contract tussen beide partijen niet waterdicht is. “Ik wil niet in detail treden, maar er zijn mechanismen waarin we aan elkaar gecommitteerd zijn en er zijn mechanismen waarin we dat niet zijn”, aldus Brown.

“Ik heb er met Daniel over gesproken”, vervolgt Brown. “We boeken niet de resultaten waarop we hadden gehoopt, maar we blijven allebei pushen. Hij heeft vorig jaar op Monza laten zien races te kunnen winnen. Wij moeten onze auto verder ontwikkelen, want deze is niet in staat om races te winnen. Desondanks zien we hem graag verder naar voren op de grid. We zullen zien hoe de zaken zich ontwikkelen en wat hij zelf wil. We zijn druk bezig met ons testprogramma, maar we hebben geen haast.”

Tot het testprogramma van McLaren behoort onder meer IndyCar-coureur Patricio O'Ward. De 23-jarige Mexicaan wordt gezien als de belangrijkste kandidaat om Ricciardo op te volgen, mocht de achtvoudig Grand Prix-winnaar vertrekken bij de formatie uit Woking. “Pato heeft het vorig jaar tijdens de young driver test in Abu Dhabi uitstekend gedaan”, vertelt Brown. O'Ward mag dit seizoen naar verwachting enkele vrije trainingen voor McLaren rijden. “De IndyCar-kalender is erg vol, maar je hoeft niet verrast te zijn als je hem aan het einde van het jaar in onze auto ziet”, besluit Brown.

Zelf is O'Ward van mening dat hij binnen twee of drie jaar zijn F1-debuut moet maken, omdat hij anders te oud is. “Als je 25 of 26 jaar bent, dan wordt het iets krapper. Dus als je de kans krijgt, dan grijp je die uiteraard”, zegt de drievoudig IndyCar-racewinnaar. “Mijn droom om autocoureur te worden is ontstaan door de Formule 1. Dat zal nooit veranderen, het zit in me. Het heeft mijn hart geopend voor zo’n andere wereld.”