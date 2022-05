Zak Brown meldde eerder deze week dat de samenwerking met Daniel Ricciardo nog niet aan de verwachtingen voldaan heeft, dit omdat de Australiër de grootste moeite heeft met de MCL36. "We zouden natuurlijk graag zien dat Daniel veel dichter bij Lando komt en voor een goede interne strijd in het team zorgt", zei Brown. "Daniel voelt zich gewoon nog niet helemaal op zijn gemak in de auto, we doen alles wat we kunnen. Opnieuw was het een teleurstellend weekend. Buiten zijn overwinning op Monza en enkele andere races, heeft hij over het algemeen niet voldaan aan zijn én onze verwachtingen."

Browns opmerkingen werden door sommigen geïnterpreteerd als een suggestie dat de toekomst van Ricciardo bij het team in gevaar komt als hij niet snel vooruitgang boekt. In Monaco werd de McLaren-coureur gevraagd naar de opmerkingen van zijn baas. Ricciardo accepteert de kritiek en voegde toe net zo gefocust te zijn als het team. "Het is niet dat het niet klopt, het is helemaal waar", zei Ricciardo. "Ik neem dit soort opmerkingen niet persoonlijk. Mijn huid is gebruind, mooi en dik. Niemand is harder voor mij dan ikzelf. Ik wil niet op P10 of P12 rijden. Het is soms meer een test geweest om mezelf te verbeteren in de auto en het maximale eruit te halen. Het team wil het en ik wil het. We werken eraan."

Ricciardo dient momenteel een driejarig contract uit dat loopt tot het einde van 2023, maar veroorzaakte intrige door kort na de race in Spanje te zeggen dat gesprekken over zijn toekomst in de zomer zouden starten. Motorsport.com vroeg Ricciardo of hij kan bevestigen dat hij zijn contract gewoon afmaakt. "Ja, dat staat vast", ging hij verder. "Ik heb een contract tot het einde van 2023. COVID heeft me in de war gebracht met de jaartallen."

Problemen tijdens de Grand Prix van Spanje

De McLaren-coureur kende een teleurstellende Spaanse Grand Prix en viel buiten de punten. Hij liet weten dat McLaren na de race enkele problemen in de auto had ontdekt die bijdroegen aan zijn tegenvallende resultaat. Het team onthulde geen details, maar meldde dat de problemen voor Monaco waren opgelost en er geen problemen meer zijn.

"Het is verholpen en dit weekend is het allemaal weer voor elkaar", zei Ricciardo daarover. "Laat ik het zo zeggen: het is als een nieuwe start." Hoewel zijn MCL36 verbeterd moet zijn, was Ricciardo er open over dat hij meer vertrouwd moet raken met de wagen. "Ik denk dat het ook een aantal keer niet onze kant is opgegaan en sommige sessies daardoor zijn onderbroken. Het is combinatie van een aantal dingen. Maar als ik dat buiten beschouwing laat vind ik de auto nog steeds lastig te besturen om goede tijden te klokken. Er zijn races geweest waar het goed ging, maar ik ben er nog steeds mee bezig. Ik wil graag een halve tel sneller per race, daar werk ik nu aan. Het is en blijft een proces."