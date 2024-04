Weerbericht F1 GP van China: Gaat regen een rol spelen?

De vrijdag begint in Shanghai nog droog. Daardoor zal de eerste en enige vrije training voor de Grand Prix van China hoogstwaarschijnlijk onder droge omstandigheden verreden worden. De kans op een buitje tijdens de sprintkwalificatie is aanzienlijk groter. De verwachting is niet dat het veel gaat regenen, maar het kan wel invloed hebben op het verloop van die sessie. Na de baanactie is de voorspelling dat het harder gaat regenen, al valt het met een millimeter neerslag nog mee. De wind is op vrijdag matig, met een windkracht 4. Met 21 graden is de temperatuur vrij aangenaam.

De zaterdag belooft de droogste dag van het weekend te worden. In de ochtend gaat het nog wat spetteren - de neerslagkans is ongeveer negentig procent - maar in de middag is het droog. Het is wisselend bewolkt, waarbij de temperatuur net als vrijdag oploopt tot 21 graden. Het luchtvochtigheidsniveau is wel vrij hoog, waardoor het wat klam aan kan voelen voor de coureurs, fans en het personeel. De sprintrace en de kwalificatie zullen dus naar alle waarschijnlijkheid onder droge omstandigheden worden verreden. Verder is het prima toeven, al is de zonkracht met een UV-kracht 6 vrij hoog. Dat betekent dat de aanwezigen zich regelmatig moeten insmeren, want na een kwartier onbeschermd in de zon kan men al verbranden.

Natte race hoort bij de mogelijkheden

Op zondag is het vrij bewolkt en trekt er een regengebied vanuit zuidelijke richting door de regio van het circuit. Het is nog niet zeker of de buien het circuit zullen raken, maar met een beetje geluk gaat het buiengebied langs de stad Shanghai en het circuit. De modellen laten zien dat de kans op neerslag tijdens de race zo'n veertig procent bedraagt. Er is dus een kans dat het gaat regenen, maar of dat gebeurt is nog afwachten. De temperatuur daalt wel: die komt op zo'n 18 graden uit. De wind blijft matig en komt vanuit het oosten.