Max Verstappen: "Sprintrace heeft ons nog betere ideeën over auto gegeven"

Max Verstappen had zich tijdens de zaterdag in Shanghai niet meer kunnen wensen dan hoe de dag in werkelijkheid is verlopen. De Limburger moest de sprintrace vanaf P4 aanvangen na de spectaculaire kwalificatie op vrijdag, maar wist na een ietwat moeizame openingsfase te domineren. In de korte krachtmeting van negentien ronden wist hij maar liefst dertien seconden voorsprong te pakken op naaste belager Lewis Hamilton. Voor de Brit zou het met P18 in de reguliere kwalificatie een dag met twee gezichten worden, maar dat gold zeker niet voor Verstappen. De WK-leider wist in de Chinese middag ook de kwalificatie naar zijn hand te zetten, met de honderdste pole van Red Bull Racing in de Formule 1 tot gevolg.

Waar Hamilton na de sprintrace allerlei veranderingen aan de afstelling heeft doorgevoerd en naar eigen zeggen in de verkeerde richting is gegaan, blijkt bij Verstappen exact het tegenovergestelde waar. Red Bull en hij hebben de sprintrace juist kunnen aangrijpen om de afstelling nog verder te optimaliseren richting de kwalificatie en de hoofdrace, hetgeen in de aangepaste regels voor 2024 - met twee keer een parc fermé - ook mag. "De sprintrace heeft ons enkele ideeën gegeven over hoe we de auto nog verder konden verbeteren. Daardoor werkte de auto tijdens de kwalificatie eigenlijk nog beter", laat Verstappen meteen na afloop weten. "Ik ben erg blij met hoe de kwalificatie is verlopen. De auto voelde geweldig aan en mijn laatste Q3-ronde was eigenlijk ook erg goed. Ik ben blij dat we vandaag een kwalificatie in het droge konden afwerken. De omstandigheden waren goed en dan is het een fijn circuit om op te rijden."

Met de laatste woorden refereert Verstappen aan de sprintkwalificatie die vrijdag nog nat verliep. Door de 'normale' weersomstandigheden een etmaal later kon hij alsnog de limiet opzoeken over één ronde, al moest hij daarvoor wel even schakelen qua mindset meteen na de sprintrace. "Als je na zo'n race in de ochtend dan weer ineens teruggaat naar snelle rondjes met weinig brandstof in de auto, dan heb je even een rondje nodig om jezelf weer helemaal comfortabel te voelen. Bovendien krijg je iedere ronde nieuwe banden onder de auto, waardoor je het van ronde tot ronde kunt opbouwen en je in iedere bocht een klein beetje tijd kunt vinden. In dat opzicht hielp het eigenlijk ook wel dat het gisteren regende, zodat we vandaag meer setjes softs over hadden. Op mijn eerste rondje in Q3 na kon ik elke keer iets versnellen. De baan werd niet heel veel sneller gedurende de sessie, maar was het wel prima zo", duidt Verstappen afsluitend op weinig track evolution op het Shanghai International Circuit.