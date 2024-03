De derde Grand Prix van het jaar vindt plaats in Melbourne, Australië. Het weer vormt geen extra uitdaging, want de dagen verlopen zonnig en droog. De middagtemperatuur ligt rond 21 graden.

In Melbourne is het tien uur later dan in Nederland. De trainingen, kwalificatie en race vinden daar in de middag plaats en dat betekent dat de Europese F1-liefhebber de wekker moet zetten . De kwalificatie is zaterdag tussen 06.00 en 07.00 uur Nederlandse tijd. De race start zondag om 05.00 uur.

Droge en zonnige editie

Gelukkig levert de race op het circuit Albert Park ook in droge omstandigheden vaak een spektakelstuk op. De weersvooruitzichten zijn namelijk helemaal niet spannend. Zowel vrijdag, zaterdag als zondag wordt geen neerslag verwacht en is het ronduit zonnig. Met middagtemperaturen van 21 of 22 graden en een matige wind is het heerlijk weer voor het aanwezige publiek.

Zonnebrandcrème is wel nodig, want de zon schijnt in deze tijd van het jaar in Melbourne midden op de dag met zonkracht 7. De onbeschermde huid kan dan in 10 tot 25 minuten verbranden.