Gasly aast op Red Bull-promotie: “Wil auto waarmee ik kan winnen”

Over een van de twee zitjes bij Red Bull Racing hoeft voorlopig niet gespeculeerd te worden: Max Verstappen tekende afgelopen week een nieuw contract waardoor hij nog zeker tot en met 2028 voor het team uit Milton Keynes zal racen. Wie na dit jaar de teamgenoot zal zijn van de Nederlander, is echter nog ongewis.

Sergio Perez begint deze maand aan zijn tweede seizoen bij het Red Bull Formule 1-team. Zijn overeenkomst werd afgelopen zomer met één jaar verlengd. Gezien er dit jaar met een compleet andere auto gereden wordt in de koningsklasse, is het niet zo heel gek dat het team ervoor gekozen heeft om op het rijdersvlak geen veranderingen aan te brengen. Perez zal ongetwijfeld mikken op een nog langer verblijf bij Red Bull Racing, maar de Mexicaan heeft een serieuze concurrent voor 2023: Pierre Gasly.

De coureur uit Rouen reed in 2019 al voor Red Bull, maar had het moeilijk naast Verstappen en werd tijdens de zomerpauze teruggezet naar Toro Rosso, het huidige AlphaTauri. Bij de zusterformatie kwam hij weer volledig tot bloei. Nog datzelfde jaar pakte hij in Brazilië zijn eerste podium, om een jaar later in Italië zelfs een overwinning te behalen. Vorig seizoen kwam Gasly opnieuw sterk voor de dag, waardoor er al snel weer gesproken werd over een mogelijke terugkeer naar het A-team van Red Bull. De eerstvolgende mogelijkheid hiervoor is 2023. Mocht hij opnieuw gepasseerd worden, is het allicht tijd om te kijken wat er elders mogelijk is.

“Helmut [Marko] heeft het al gezegd, dus het is geen geheim meer dat ik na dit jaar nog één jaar op mijn contract heb”, zegt Gasly in een interview met Motorsport.com. “Het is duidelijk: of we maken de stap naar Red Bull, of we doen het niet. Wat er daarna gebeurt, het is nog veel te vroeg om het daarover te hebben. Ik focus me nu op dit jaar, dat het zo goed mogelijk gaat. Maar het mag duidelijk zijn dat ik in een snelle auto wil zitten waarmee ik voor overwinningen kan vechten. Dat is het enige dat telt voor mij. Ik wil races winnen in de Formule 1 en heb een auto nodig die me daartoe in staat stelt. We zullen het met Helmut bespreken wanneer het moment daar is.”

Gasly is optimistisch dat hij in 2022 opnieuw een uitstekend seizoen kan draaien. “Ik heb er zeer veel vertrouwen in”, aldus de 26-jarige coureur. “Ik ben erg tevreden met de mensen die ik nu om mij heen heb. Ik ben heel blij met mijn engineers, de manier waarop we als team functioneren en de verantwoordelijkheden die ik draag binnen het team. Ik moet zeggen dat ik er mentaal goed voor sta. Ik weet dat ik voor een belangrijk jaar sta in mijn carrière als het gaat om de volgende stap. Vorig jaar was fantastisch en dit jaar hoop ik minimaal hetzelfde te kunnen laten zien, of zelfs meer. Ik wil dit team zo ver mogelijk naar voren brengen op de grid. Dat is mijn persoonlijke doel.”

Ondanks dat hij naar eigen zeggen voor een cruciaal jaar staat in zijn loopbaan, voelt Gasly niet meer druk. “Nee, ik weet dat ik hetzelfde moet doen als ik in de afgelopen jaren gedaan heb. Ik moet gewoon blijven presteren, het team naar voren blijven pushen en ze de goede kant op blijven leiden. Nee, ik ben juist heel enthousiast over deze situatie. Ik hoop alleen dat we een snelle auto hebben. Dat is op dit moment het voornaamste.”

