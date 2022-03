Vanaf 11 maart kunnen de Formule 1-fans nog één keer uitgebreid terugblikken op het Formule 1-seizoen 2021 met het vierde seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive. De eerste drie seizoenen van de show kunnen met recht een daverend succes genoemd worden voor zowel de streamingdienst als de sport. Drive to Survive werd goed bekeken en zorgde bovendien voor een flinke aanwas van fans in nieuwe markten en jongere leeftijdscategorieën. Die positieve impact heeft F1-topman Stefano Domenicali ook opgemerkt, maar hij zegt tegelijkertijd dat de serie moet blijven leveren voor de kans op meer seizoenen.

“Er bestaat geen twijfel dat Drive to Survive een ongelooflijk effect heeft gehad, vooral op het nieuwe publiek en ook in nieuwe markten als de VS. Dat blijft doorgaan en ik kan vast verklappen dat je het nieuwe seizoen moet kijken. Ik heb het net kunnen zien en het is fantastisch, met de juiste toon. Met wat er vorig jaar gebeurde, kan je je voorstellen dat er veel actie is. Dat is goed”, zegt Domenicali tegen Wall Street-analisten. Het nieuwe seizoen krijgt dus zijn goedkeuring, maar hij waarschuwt de makers dat het maken van nieuwe seizoenen weinig zin zou hebben als het weinig toevoegt voor de Formule 1.

“Als het gewoon een andere manier wordt om over F1 te praten, zonder iets toe te voegen of het F1-platform toegevoegde waarde te geven, dan denk ik dat het misschien beter is om opnieuw te onderhandelen en met Netflix en de andere partners te kijken wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst iets anders te doen”, vervolgt de CEO van de F1. “Dit platform is echter van vitaal belang geweest voor de groei van het bewustzijn, vooral bij de jonge generatie en de nieuwkomers in F1. We moeten dankbaar zijn voor die visie, het proces en de kwaliteit, die echt heel goed zijn geweest.”

'Zowel F1 als Netflix profiteert van Drive to Survive'

Liberty Media CEO Greg Maffei benadrukt dat Drive to Survive niet alleen goed is geweest voor de Formule 1, maar ook voor Netflix zelf. “Het is denk ik een geweldig partnerschap. Het heeft ons duidelijk geholpen gezien de groei van ons tv-publiek in bijvoorbeeld de VS, in 2021 zelfs met 58 procent. De gemiddelde leeftijd van onze fanbase is in de laatste jaren met vier jaar gedaald. Dat staat in contrast met de vergrijzende fanbases en dalende tv-kijkcijfers van vele andere sporten. Dat gezegd hebbende, is het ook voor Netflix een winstproduct. Op een zeker moment was de serie de nummer één in 27 landen. Het is een relatief kosteneffectief programma voor ze.”

Dat de serie goed ontvangen wordt, blijkt volgens Maffei wel uit de ommekeer in de houding van bijvoorbeeld Mercedes-teambaas Toto Wolff. “We hebben een duidelijke verandering gezien. Ik houd ervan Toto om te plagen met hoe hij Drive to Survive haatte in het eerste seizoen en niet mee wilde werken om een hele reeks redenen. Nu zou ik hem omschrijven als een redelijk enthousiaste fan”, aldus Maffei. “Hij is denk ik representatief voor de manier waarop de meeste teams erover denken. Op alle fronten is er dus winst. We hebben onze sport niet alleen in de VS, maar over de hele wereld laten groeien. Maar ook voor Netflix is het geweldig, dus ik hoop dat dit huwelijk lang standhoudt.”