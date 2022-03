McLaren: Na vijf of zes races is porpoising geen groot punt meer

F1-teams werden verrast door hobbelende auto's op rechte stukken tijdens de driedaagse shakedown in het Spaanse Barcelona. Het fenomeen wordt porpoising genoemd en is momenteel een van de belangrijkste onderwerpen in de paddock. Porpoising ontstaat wanneer F1-auto's op hoge snelheid op het rechte stuk naar beneden worden gedrukt, waarna de luchtstroom plots stopt en de auto weer omhoog komt. Vervolgens herhaalt de cyclus zich, waardoor de auto begint te hobbelen.

McLaren was het team dat het minst werd getroffen door het probleem, wat volgens de renstal komt door de vloer van de MCL36. Technisch directeur James Key denkt dat het opgelost kan worden door een combinatie van de afstelling en aerodynamica. De Brit verwacht dat het niet lang duurt totdat anderen doorhebben hoe dit te managen is.

"Er zijn hier verschillende factoren bij betrokken. Het is hoogstwaarschijnlijk een combinatie van de afstelling en aerodynamica", zegt Key. "Wij hebben gezien dat een combinatie van bepaalde zaken het probleem vergroot, maar dat het iets is wat weer kan verdwijnen. Het verbeteren van de afstelling en aerodynamica is theoretisch gezien de juiste weg, maar daarmee drijf je de zaak wel meer op de spits. Ik denk dat hier nog wel het een en ander te leren valt. Ik ben er zeker van dat het iets is wat iedereen te boven komt. Het is een zichtbaar iets, maar uiteindelijk wordt er ontdekt hoe je het kan aanpakken. Ik denk niet dat het na vijf of zes races nog een groot punt is."

Heeft McLaren een voorsprong?

Er wordt gefluisterd dat teams zonder deze problemen een voordeel hebben aan het begin van het seizoen. Key vreest echter dat de verschillen tussen de teams groot zijn bij de start van het jaar, omdat iedereen in razend tempo de grenzen aan het opzoeken is.

"Ik denk dat het wel iets helpt als je er geen last van hebt, je hebt dan meer flexibiliteit", vervolgt hij. "Er zijn video's van auto's die er echt enorm last van hebben, neem bijvoorbeeld de Ferrari. Die leek op de eerste dag juist de stabiele auto te zijn. Ik denk dat iedereen op zoek is naar het juiste wat dat betreft. Of het nou een voordeel is of niet, ik denk dat het wel invloed heeft op hoever je kan gaan met de afstelling of aerodynamische ontwikkeling."