Officieel: Max Verstappen tekent nieuwe megadeal bij Red Bull

Meteen na het binnenhalen van de historische wereldtitel in Abu Dhabi liet Max Verstappen weten: “Laten we dit nog zeker tien tot vijftien jaar samen doen.” Ook in de dagen na de apotheose stak de Nederlander niet onder stoelen of banken dat hij zijn huidige werkgever graag trouw wilde blijven. De woorden bleken logischerwijs niet aan dovemansoren gericht. Zo reageerde Helmut Marko gevat en gaf hij aan graag om tafel te willen met Verstappen om hem een nieuw contract te laten tekenen.

Dat laatste is inmiddels gebeurd en ook tot een goed einde gebracht. Zo is het contract van Verstappen opengebroken en heeft de Limburger zijn handtekening gezet onder een nieuwe deal die hem tot minimaal 2028 aan Red Bull Racing bindt. Daarnaast is het contract flink opgewaardeerd. Waar Marko eerst aangaf dat het maximum met Verstappens vorige salaris al in zicht was, kan de Nederlander dankzij de nieuwe deal rekenen op veertig tot vijftig miljoen euro per jaar. Het gaat van de F1-kampioen de best betaalde Nederlandse sporter aller tijden maken. Hij neemt dat stokje over van honkballer Xander Bogaerts.

"Ik ben blij dat ik tot en met 2028 onderdeel blijf van Oracle Red Bull Racing. Het was een eenvoudige beslissing om te maken", zegt Verstappen over zijn verlenging. "Ik houd van dit team en afgelopen jaar was simpelweg ongelofelijk. Sinds 2016 was het winnen van het kampioenschap ons doel en dat is gelukt. Het is nu zaak om het nummer 1 zolang mogelijk op de auto te houden."

Verstappen blijft met deze nieuwe deal langer trouw aan het concern dat hem in 2015 de kans gaf om als zeventienjarige te debuteren in de Formule 1. Mercedes wilde hem tijdens zijn indrukwekkende Formule 3-campagne eveneens inlijven, maar wenste het talent eerst in de GP2 te stallen. Toen Marko Verstappen een zitje bij Toro Rosso aanbood, was de zaak beklonken. “Wij zijn als bedrijf sowieso heel anders, wij zijn meer van de ‘no risk, no fun’-mentaliteit dan Mercedes”, liet Marko daarover weten aan Motorsport.com. Die mentaliteit kwam ook tot uiting in mei 2016, toen Verstappen na amper anderhalf jaar F1-ervaring zijn geluk mocht beproeven bij het topteam van Red Bull Racing. In 2021 is met de eerste wereldtitel de ultieme beloning gekomen. Mede daardoor ziet Verstappen geen aanleiding om zijn heil de komende jaren elders te zoeken. Het huwelijk Verstappen-Red Bull blijft dus intact.