McLaren onder de indruk van Piastri: "Toekomstig wereldkampioen"

Als kampioen in de Formule Renault Eurocup, Formule 3 en Formule 2 moest Oscar Piastri in 2022 een jaar langs de zijlijn toekijken als reservecoureur van Alpine. Terwijl de Franse renstal erop rekende dat hij in 2023 voor hen zou rijden, sloeg McLaren snel een slag door de Australiër aan te trekken als vervanger van zijn tegenvallende landgenoot Daniel Ricciardo. Inmiddels heeft Piastri zijn eerste vijf raceweekenden als F1-coureur achter de rug en daarin heeft hij een heel behoorlijke indruk achtergelaten door vaak dicht in de buurt van ervaren teamgenoot Lando Norris te zitten. Door de tegenvallende McLaren MCL60 staan er slechts vier punten achter zijn naam - allemaal behaald bij zijn thuisrace in Australië, maar Zak Brown heeft genoeg gezien om de coureur uit Melbourne te bombarderen tot toekomstig F1-kampioen.

"We zijn enorm onder de indruk van hem. Hij is enorm gefocust", zegt de CEO van McLaren Racing over de verrichtingen van Piastri. "Hij heeft geen grote fouten gemaakt. De foutjes zijn simpelweg typerend voor het opzoeken van de limiet, zoals het hier en daar blokkeren van een wieltje. Op de meeste circuits waar we tot nu toe hebben gereden, was hij nog niet eerder geweest. De eerste indicaties zijn dus dat we een toekomstige wereldkampioen in dienst hebben. Het werk wat we nu moeten verzetten, is dat we hem een snellere auto moeten geven."

Sinds zijn F1-debuut in Bahrein heeft Piastri al regelmatig complimenten in ontvangst mogen nemen van teambaas Andrea Stella, terwijl ook teamgenoot Norris een verkapt compliment gaf. "Hij pusht mij iets meer dan de afgelopen jaren het geval was", verwijst hij naar de periode met Ricciardo als stalgenoot. Het zorgt ervoor dat McLaren over de gehele linie tevreden is met het rijdersduo, aldus Brown. "Oscar maakt indruk sinds hij in onze auto zit. Hij is heel volwassen, gefocust en technisch. De combinatie van Lando en Oscar... Ik kan me geen beter rijderspaar wensen. Oscar heeft fantastisch werk geleverd en qua rondetijden zit hij heel dicht in de buur van Lando. Dat is precies wat je wil zien."