Stella tevreden met Piastri: "Boekt echt sterke vooruitgang"

Het Formule 1-debuut van Oscar Piastri was er een om te vergeten. Een fout in de kwalificatie kostte hem een betere startpositie, al had dat weinig uitgemaakt omdat hij vroeg in de race moest opgeven vanwege een elektrisch probleem met de MCL60.

In Saudi-Arabië liepen de zaken al een stuk beter voor Piastri, die in zijn McLaren de achtste tijd noteerde en op zondag leek te kunnen verrassen. Daar kwam het echter niet van door contact met de Alpine van Pierre Gasly, waardoor hij een pitstop moest maken en net als teamgenoot Lando Norris ver terugzakte.

McLaren-teambaas Andrea Stella is desondanks zeer tevreden over Piastri en geeft toe dat zijn team hard moet werken om haar coureurs een betere auto te geven. "We hebben echt sterke vooruitgang gezien bij Oscar", zegt Stella tegen Motorsport.com. "Uiteraard is Lando een volledige zekerheid. Dus we weten dat Lando er staat. Er zijn dus enkele positieve zaken, maar voor mij blijft de boodschap hetzelfde. We moeten hard werken om de auto te verbeteren en weer terug te keren waar we horen te staan."

Gevraagd of Piastri in Jeddah een grote stap vooruit had gezet, benadrukt Stella dat het vooral gaat om gewenning aan de auto waardoor de Australiër steeds beter gaat rijden. "Ik zou niet zeggen dat het een grote stap was. Het is een gestage vooruitgang die er sessie na sessie is. Maar als je nu al terugkijkt, was hij in de eerste vrije training [in Jeddah] een beetje competitiever dan in Bahrein. In de tweede vrije training kwam hij dichterbij en in de derde vrije training kon hij zich meten met Lando. Hij profiteerde [van zijn fout] in de kwalificatie en had een sterke race. Ik zie het dus meer als een constante vooruitgang, wat ook uiteindelijk de bedoeling is voor Oscar."

Piastri kan zich na deze eerste twee races van het seizoen al opmaken voor de belangrijkste race: zijn thuisrace in Melbourne. Er zal veel druk op de schouders van de enige Australische coureur staan, maar Stella is ervan overtuigd dat hij hier mee om kan gaan en dat er geen speciale 'bubbel' nodig is. "Hij is een zeer kalme jongen, hij zal zichzelf wel in de bubbel houden. Maar we moeten er zeker voor zorgen dat hij zich kan blijven focussen op het racen en zijn uitzonderlijke ontwikkeling."

Of McLaren op het circuit van Albert Park beter kan presteren dan in Bahrein en Saudi-Arabië? "Ik denk dat dit, voor wat betreft het gripniveau en de snelheid van de bochten, meer te vergelijken valt met Saudi-Arabië dan Bahrein. We kijken er dus naar uit om weer voor een plek in Q3 te gaan en voor goede punten te strijden", aldus Stella.