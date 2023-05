Het laatste dat de Formule 1-organisatie wil, is het compleet annuleren van een Grand Prix-weekend. Niet alleen worden miljoenen fans over de hele wereld teleurgesteld, ook de financiële schade is niet te overzien, al zijn sommige zaken simpelweg belangrijker. We hebben in het verleden gezien dat door weersomstandigheden sessies verplaatst werden, zoals bijvoorbeeld de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan in 2019. Een tyfoon zorgde er toen voor dat deze zondagochtend lokale tijd werd verreden in plaats van zaterdagmiddag, maar het weekend werd verder gewoon afgewerkt.

Een blik op de F1-historie leert ons dat een complete afgelasting niet vaak voorkomt, al is de laatste keer niet eens zo gek lang geleden. We hoeven maar drie volledige seizoenen terug, naar om precies te zijn de Grand Prix van Australië in 2020. Terwijl F1 dat jaar in maart neerstreek in Melbourne, begon het coronavirus steeds meer om zich heen te slaan. Steeds meer landen sloten de grenzen en ziekenhuizen raakten overvol, maar de koningsklasse was voornemens het weekend aldaar gewoon door te laten gaan, ondanks kritiek van veel mensen en het feit dat McLaren-teamleden besmet waren geraakt. Diverse mensen van Haas vertoonden ook symptomen. Zij hadden uiteindelijk geen corona.

Het duurde vrij lang voordat F1 een beslissing nam. Pas op vrijdagochtend werd de knoop doorgehakt en ging er een streep door de race. Omdat steeds meer landen op slot gingen, was het onmogelijk om de initiële kalender van dat jaar af te werken. Door de ene na de andere Grand Prix ging een streep. Pas in juli van dat jaar werd de koningsklasse in gang geschoten. Uiteraard met zeer strenge maatregelen en zonder publiek. F1 was een van de weinige sporten die dat jaar een relatief normaal seizoen kon afwerken, al was de financiële schade al geleden en racete F1 alleen in Europa en Bahrein. Het hield wel de terugkeer van een aantal oude GP-locaties in, zoals Turkije, de Nürburgring en Imola.

Dankzij COVID-19 veroverde laatstgenoemde baan weer een vast plekje op het rooster, dit tot vreugde van vele fans. Het is de baan waar de Formule 1 dit weekend zou racen, maar wat niet mogelijk is. Zware regenval en overstromingen creëerden een onveilige situatie voor personeel en toeschouwers. Daarnaast wilde F1 de hulpdiensten aldaar niet verder belasten. Het is dus de tweede keer in een relatief korte tijd dat F1 een raceweekend overslaat, al heeft de organisatie in vergelijking met Australië 2020 nu wel goed en snel gehandeld. Het afgelasten van de race in Imola was de enige juiste beslissing. Financiële schade is niet fijn, maar mensenlevens tellen nog altijd zwaarder voor F1.

De overstromingen kort voor het raceweekend in Imola.

Al valt dat laatste ook wel te betwijfelen doordat het raceweekend in Jeddah 2022 na een raketinslag vlak bij de baan gewoon doorging. Ook dat weekend werd afgelasting besproken, nadat die vrijdag een olieraffinaderij in de buurt geraakt was en de zwarte rookwolken vanaf het Jeddah Corniche Circuit te zien waren. Urenlang vergaderden F1-coureurs en teambazen met de FIA, maar uiteindelijk werd in de nacht van vrijdag op zaterdag besloten dat het veilig genoeg was om door te gaan. Alle sessies werden verreden en gelukkig bleef het dat weekend verder rustig.

Voor een door regen verstierde wedstrijd hoeven we ook niet ver terug. Iedereen herinnert zich de Grand Prix van België in 2021 nog wel. De vrijdag verliep helemaal droog, maar tijdens de kwalificatie openden de hemelpoorten zich. Toch werd die sessie gewoon afgemaakt, ondanks een zware crash van Lando Norris. De weersomstandigheden waren op zondag niet veranderd. Uiteindelijk werd de race urenlang stilgelegd. Aan het einde van de middag reden de F1-coureurs een aantal ronden achter de safety car, maar dat was meer voor de puntenverdeling. Toch ging ook dat weekend het grootste deel van de sessies gewoon door.

Daarnaast ging de Grand Prix van Rusland in 2022 niet door vanwege de oorlog in Oekraïne, maar was dat al ruim van tevoren vastgelegd. Datzelfde geldt ook voor de Grand Prix van China. F1 zou na jaren eindelijk weer terugkeren op het Shanghai International Circuit, maar opnieuw werd deze van de kalender gehaald doordat de stad nog steeds strenge coronamaatregelen hanteert. Toch zien we dit voor het overzicht anders, omdat het niet last-minute gebeurde.

Als we verder teruggaan in het verleden, dan zien we dat in 1957 de Belgische en Nederlandse Grands Prix werden geannuleerd vanwege de Suezcrisis. Vanwege onder meer de economische onrust werd teams gevraagd om een lager startbedrag te accepteren, maar dat wilden de formaties niet. In 1969 ging er opnieuw een streep door de Belgische Grand Prix. De coureurs wilden graag dat de organisatie de veiligheid op de baan zou verbeteren, maar die wijzigingen waren niet op tijd klaar. In 1983, 1984 en 1985 ging de Grand Prix van New York niet door na onder andere klimaatprotesten, juridische bedreigingen en een tekort aan sponsoren. In 1985 ging ook de race op Spa niet door, omdat het asfalt op diverse punten stukging en niet op tijd gerepareerd kon worden. Uiteindelijk werd de race later dat seizoen afgewerkt. In 2011 ging het raceweekend in Bahrein tot slot niet door vanwege onrust door protesten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Het is in ieder geval voor alle F1-fans en het circuit zelf te hopen dat er op de een of andere manier nog ruimte kan worden gevonden op de bomvolle F1-kalender 2023, al is dat zeer onwaarschijnlijk. Zo kan de race niet worden verplaatst naar het eind van deze initieel bedachte triple header, doordat dat het enige vrije weekend voor Canada is en een extra race logistiek niet haalbaar is voor teams. Het vrije weekend tussen Silverstone en Hongarije kan ook al niet worden benut, doordat er dan twee double headers aan elkaar worden gekoppeld. Doordat er aan het slot van het Europese seizoen na Monza ook slecht één vacant weekend zit voor Singapore, is het inkorten van de zomerstop (een week na Spa of een week voor Zandvoort) op papier de enige, resterende optie. Daar maakt F1 in de paddock echter ook geen vrienden mee. Dat Imola deze editie in een ander jaar tegoed houdt, is dan ook een waarschijnlijker scenario. Hoe dan ook: Imola hoort er eigenlijk wel gewoon bij.

Een natte baan op het iconische circuit van Imola. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images