McLaren: “Hebben meest aan elkaar gewaagde duo van F1”

Oscar Piastri is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en scoorde al punten in zowel Bahrein als Saudi-Arabië. Zondag start hij zijn thuisrace in Melbourne als vijfde, twee plekken achter zijn teamgenoot Lando Norris. “Hij blijft sneller en sneller worden”, looft McLaren CEO Zak Brown de jonge Australiër. “Natuurlijk is het seizoen nog jong, maar hij begint zijn ‘rookie stripes’ te verliezen”, trekt Brown een vergelijking met NASCAR, waar rookies met een gele streep op de auto rijden.

“Op de vrijdagen is hij direct op snelheid. Hij maakt niet echt fouten en is ontzettend snel”, vervolgt Brown over Piastri. Bij geen enkel ander team in de F1 zitten de coureurs zo dicht bij elkaar, denkt de McLaren CEO. “En als team is dat precies wat je wil. Ik denk dat ze elkaar pushen en ze pushen ook het team. Ik ben dus erg enthousiast over onze line-up voor de nabije toekomst.”

Ook buiten de auto zet Piastri stappen, ziet Brown. “Het is leuk om hem volwassen te zien worden. Hij is al een volwassen jongeman, maar je kan zeker zien dat hij na een jaar meer vertrouwen heeft. Hij weet namelijk wat hij kan verwachten. Als je dan je helm opzet, dan leidt dat tot betere prestaties”, aldus Brown, die sowieso tevreden is met waar McLaren nu staat in vergelijking met twaalf maanden geleden. Toen begon de formatie uit Woking moeizaam aan het seizoen.

“Alle dames en heren bij McLaren blijven fantastisch werk leveren”, looft Brown zijn team. “Ik heb het gevoel dat we verder zijn gegaan waar we de tweede helft van vorig jaar waren gebleven. Het veld zit dichter bij elkaar dan ooit, dus we moeten hard blijven pushen. We hebben denk ik een heel sterke auto gebouwd, die hopelijk nog sterker wordt. We weten dat de andere negen teams niet stilzitten. Onze coureurs verrichten geweldig werk en er is veel harmonie in het team. Ik heb dus het gevoel dat we er uitstekend voor staan om vooruitgang te blijven boeken en ben enthousiast over het vervolg van het seizoen.”

Video: Samenvatting van de kwalificatie in Australië