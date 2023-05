VIDEO: Max Verstappen wint in 2022 ook F1 Grand Prix van Emilia-Romagna Max Verstappen zegevierde in 2022 tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna in de Formule 1-sprintrace op zaterdag en herhaalde dat kunstje op zondag. In listige omstandigheden kwam de regerend wereldkampioen als eerste over de meet, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc voor de Italiaanse fans in de rondte ging en daarmee Lando Norris een podium cadeau deed.