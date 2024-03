CEO Zak Brown verlengt contract bij McLaren F1

Zak Brown kwam in 2016 bij het Formule 1-team van McLaren als directeur. Hij nam in april 2018 al de rol van CEO over en heeft sindsdien McLaren richting de top geholpen na enkele moeizame seizoenen. Onder zijn leiding haalde McLaren veel grote sponsors binnen en kon het een grote inhaalslag maken om de dramatische Honda-jaren achter zich te laten. Daarnaast werd het autosportprogramma van McLaren flink uitgebreid met deelname aan de IndyCar, Extreme E en Formule E.

Brown is nog altijd blij in zijn rol als CEO en McLaren is tevreden over zijn werk en dus is er een krabbel gezet onder een nieuw contract. Daardoor blijft Brown tot eind 2030 de CEO van McLaren F1. Zo zal hij het team ook blijven leiden in het nieuwe tijdperk van de Formule 1, aangezien er vanaf 2026 grote regelwijzigingen komen, met name op motorisch vlak. "Ik vind het geweldig om McLaren Racing te blijven leiden en deel uit te maken van zo'n historisch raceteam", zegt Brown. "Het is een voorrecht om samen te werken met de getalenteerde mannen en vrouwen in de verschillende raceklassen van McLaren Racing. Samen zullen we de grenzen van de autosport blijven verleggen en streven naar de hoogste prestaties op en naast het circuit."

Paul Walsh, voorzitter van de McLaren Group, heeft het volle vertrouwen dat Brown het F1-team nog verder naar voren kan helpen. "Zak heeft uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten laten zien en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vooruithelpen van McLaren Racing", reageert hij op de contractverlenging. "Zijn verlenging weerspiegelt ons vertrouwen in zijn vermogen om het team de komende jaren naar nog grotere successen te leiden."

McLaren stapte in 2018 over van de Honda-motor naar de Renault-motor. Pas in 2021, met de Mercedes-krachtbron, werd het team weer een stuk competitiever. Vorig jaar begon het team uit Woking nog dramatisch aan het Formule 1-seizoen, maar in de tweede seizoenshelft waren Lando Norris en Oscar Piastri regelmatig voorin te zien dankzij updates. In de eerste twee races van het seizoen 2024 scoorden zij 28 punten, waarmee zij de derde plaats in het constructeurskampioenschap bezetten.