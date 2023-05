Na eerst twee jaar Carlos Sainz en daarna twee jaar Daniel Ricciardo als collega bij McLaren te hebben gehad, is Lando Norris dit seizoen de meest ervaren rijder binnen het team. De coureur uit het Engelse Bristol, met zijn 23 jaar ook nog relatief jong, kreeg afgelopen winter in de persoon van Oscar Piastri een debutant als teamgenoot. Norris is enthousiast over de nog prille samenwerking met de 22-jarige Australiër.

“Er is een goede sfeer”, antwoordt Norris op een vraag van Motorsport.com. “Maar eerlijk gezegd is het niet heel anders. Kijkend naar hoe ik vorig jaar opereerde en samenwerkte met Daniel, is er niet heel veel veranderd. Je wil ook niet heel veel veranderen. Misschien leunt het team nu iets meer op mij bij de ontwikkeling, gezien de kennis van hoe we in de afgelopen seizoenen waren.”

“Maar los daarvan, je geeft allebei je mening over het gevoel in de auto en wat je ervan verwacht. Dat sluit heel goed op elkaar aan. Ik wil niet zeggen dat we dezelfde rijstijl hebben, maar onze opmerkingen en klachten zijn over het algemeen hetzelfde. Dat is prettig”, vervolgt Norris over de samenwerking met Piastri. McLaren heeft na vier races veertien punten (tien van Norris, vier van Piastri) en staat daarmee vijfde bij de constructeurs. Twaalf van deze punten werden behaald in de chaotische Grand Prix van Australië.

Niet alleen over de rijstijl, maar ook over het karakter van Piastri is Norris te spreken. “Hij is een aardige jongen. Nuchter, normaal, harde werker, noem maar op. Dat is goed, leuk. Hij is wel anders in vergelijking met Daniel. Het voelt enigszins als een contrast tussen twee Australiërs, maar het is nog steeds leuk. Daarnaast is hij ook heel snel. Dus hij pusht me waarschijnlijk ook iets harder dan in de afgelopen twee jaar het geval was. Ik geniet ervan.”

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami hadden Norris en Piastri weinig reden tot lachen: beide McLaren-coureurs konden al na Q1 uitstappen. Norris start zondag als zestiende, Piastri bleef steken op P19.

