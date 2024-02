Met de onthulling van de MCL38 weet het Formule 1-team van McLaren met welke auto zij het 2024-seizoen beginnen. De Britse renstal is optimistisch en gelooft in succes, maar teambaas Andrea Stella is voorzichtig. De Italiaan ziet vooral een uitdagend jaar voor zich. "Het team heeft in de winter goed werk verricht en we zijn ervan overtuigd dat we een vliegende start kunnen maken. We weten echter ook dat we nog belangrijke stappen moeten zetten. Er zitten heel wat innovaties in en op de auto, maar we hebben voor deze eerste specificatie nog niet alles wat we wilden kunnen aanpakken. Dat wordt iets waar we ons door het seizoen heen op zullen richten, het team is daar ook al druk mee bezig", legt de Italiaan uit.

Ondanks dat Stella een slag om de arm houdt, gelooft de Italiaan wel in het concept van de nieuwe wagen. "Nu we aan het nieuwe seizoen beginnen, willen we graag voortbouwen op het momentum dat we uit vorig jaar meenemen. Tegelijkertijd zijn we wel realistisch en verwachten we dat ook andere teams progressie boeken en competitiever worden met hun 2024-auto's", aldus de McLaren-topman.

Bij McLaren is er in het management een en ander veranderd. Rob Marshall en David Sanchez zijn verantwoordelijk voor het technische beleid en hebben al veel invloed binnen het team. Ook kan de formatie uit Woking vanaf dit jaar gebruik maken van de eigen windtunnel bij de fabriek. Stella ziet dat alles nu klaarstaat voor een succesvol jaar: "We hebben nu de faciliteiten, de mensen en het perspectief om door te blijven pushen en weer vooraan het veld te komen."

Brown: Eerste meetpunt wordt de kwalificatie in Bahrein

Ook CEO Zak Brown ziet kansen, maar de Amerikaan weet dat het nog even duurt voordat het team weet waar het staat. "Het mooie aan deze sport is, is dat het zo competitief is. We moeten daarom realistisch blijven, ieder team heeft namelijk door de winter heen progressie geboekt", aldus de Amerikaan. "We zien voor het eerst tijdens de kwalificatie in Bahrein of we de juiste richting opgaan."

Net als Stella weet ook Brown dat met 24 races het een lang seizoen wordt. "We kunnen niet wachten om weer te gaan racen, maar we weten dat we een lang seizoen voor de boeg hebben", vertelt de Californiër. "Om dezelfde progressie als in 2023 te boeken, moeten we ook nog heel wat werk verzetten."