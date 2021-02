Officieel: Hamilton verlengt contract bij Mercedes met een jaar

De contractverlenging van Hamilton komt niet als een verrassing, al heeft het wel bijzonder veel voeten in aarde gehad alvorens de beslissende handtekening op papier stond. Dat heeft naar verluidt vooral met de financiën en de verdere contractvoorwaarden te maken gehad. Zo kwamen er nog voor aanvang van de coronacrisis berichten naar buiten over exorbitante salariseisen van de veelwinnaar en begon hetzelfde liedje in 2021 weer van voren af aan. Ook de termijn is lange tijd onderwerp van discussie geweest. In een eerder stadium werd nog gesproken over een driejarig contract, maar dat idee is gaandeweg van tafel geveegd. De Brit heeft een handtekening gezet onder een eenjarig contract.

Verder hebben de onderhandelingen in het voorbije jaar meermaals stilgelegen, onder meer door corona, hetgeen de snelheid evenmin ten goede is gekomen. Toch is deze coronaperiode belangrijk gebleken voor de deal die nu op tafel ligt. Hamilton besefte zich in crisistijd meer dan voorheen dat hij niets liever doet dan zo lang mogelijk in de Formule 1 actief te blijven, ondanks alle andere interesses. De vaandeldrager van Mercedes gaf aan 'nog enkele seizoenen' door te willen in de autosport, al zat het lange tijd vast op de voorwaarden. Naast het bovenstaande bleek ook inspraak in zijn toekomstige teamgenoten - her en der een Verstappen-clausule genoemd, maar eerder bedoeld voor George Russell - een factor van belang.

Het maakte het onderhandelingsproces lang en slepend, bij vlagen bijna zelfs een soap. "Maar we wisten allebei dat we het uiteindelijk wel moesten regelen", zegt teambaas Toto Wolff. Dat regelen is in aanloop naar het nieuwe seizoen alsnog gebeurd met deze deal tot gevolg.

Stabiliteit en rust in de tent

De line-up van Mercedes blijft met deze bevestiging intact, in ieder geval voor het aankomende F1-seizoen. Teamgenoot Valtteri Bottas zette in een eerder stadium al zijn krabbel onder een nieuw dienstverband. Na de invalbeurt van Russell in Sakhir en zijn uitspraak 'Wolff graag hoofdpijn te willen bezorgen' werd er door de buitenwacht nog wel even gespeculeerd, maar dat is achter de schermen geen moment het geval geweest. De handtekening van Bottas stond al, net als die van Russell bij Williams. Beide contracten zijn en blijven gerespecteerd. Ook al omdat de Fin door de Daimler-top als meest geschikte teamgenoot voor Hamilton wordt gezien. Zo heeft Daimler CEO Ola Kallenius meermaals aangegeven met de huidige coureurs door te willen, al mocht dat niet tegen iedere prijs gebeuren. Het gewenste compromis met Hamilton is nu echter gevonden, waardoor het uiterst succesvolle team uit Brackley onveranderd blijft in de jacht op nog meer eremetaal in 2021.

VIDEO: Kan Hamilton nummer acht pakken of steekt Red Bull daar een stokje voor? Jan Lammers blikt vooruit