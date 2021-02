Belangstelling voor Formule 1 neemt weer toe in Nederland

Maandag publiceerde de Formule 1 een overzicht van de kijkcijfers van 2020. De start van het seizoen werd enkele maanden uitgesteld vanwege het coronavirus en ook daarna zou de sport last houden van de gevolgen van de pandemie, maar in de kijkcijfers zijn de gevolgen daarvan beperkt gebleven. Het totale publiek van de zeventien Grands Prix in 2020 was 1,5 miljard kijkers en dat is een daling van zo’n 400 miljoen ten opzichte van 2019. Dat wijt de Formule 1 aan het feit dat er afgelopen jaar vier races minder werden georganiseerd dan het jaar ervoor. Ook het feit dat er alleen in Europa, Bahrein en Abu Dhabi werd geracet zou aan deze daling hebben bijgedragen. De best bekeken race van het seizoen was de Grand Prix van Hongarije, waar wereldwijd 103,7 miljoen kijkers op afstemden. Ook de GP van Portugal, die oorspronkelijk niet op de kalender zou staan, werd door meer dan 100 miljoen mensen bekeken.

Het aantal unieke kijkers van de F1-races komt uit op 433 miljoen mensen, wat 8 procent lager is dan in 2019. Dat wijt de sport ook aan het feit dat veel lokale markten hun Grand Prix in 2020 verloren vanwege het coronavirus. Hierdoor waren er in Azië en op het Amerikaanse continent minder races in een gunstige tijdzone. Gemiddeld trok iedere Grand Prix in 2020 87,4 miljoen kijkers, een daling van zo’n 4,5 procent in vergelijking met 2019. Daarmee keert de F1 terug op het niveau van 2016, 2017 en 2018. Een aantal landen liet echter een grote stijging in de kijkcijfers zien, waaronder Nederland. De 17 races in 2020 scoorden qua kijkcijfers gemiddeld 28 procent beter dan in 2019. Daarmee deden alleen Rusland en China het beter met respectievelijk 71 en 43 procent hogere kijkcijfers. Ook in 2018 en 2019 liet Nederland een forse groei zien qua aantal kijkers, in 2019 zelfs met meer dan 50 procent.

“We zagen slechts een marginale daling in het tv-publiek, wat meerdere oorzaken heeft maar duidelijk gedreven wordt door een ingekort en geografisch beperkte kalender in vergelijking met 2019”, zegt F1 CEO Stefano Domenicali over de kijkcijfers. Zorgen maakt hij zich niet, omdat “iedere sport dit heeft ervaren in 2020. We zijn trots op wat we in 2020 geleverd hebben en we weten dat we een ongelooflijk sterke schare fans hebben om in de komende jaren te laten groeien. We zijn blij dat onze fans erg tevreden zijn met de sport, ons seizoen en de manier waarop wij geantwoord hebben op de pandemie. We kijken uit naar de start van het seizoen 2021 en we weten dat onze fans daar net zo sterk naar uitkijken.”

F1 groeit flink op social media

Ook op social media scoorde de Formule 1 goed. De sport breidde haar activiteiten uit met onder andere een account op TikTok en dat heeft er ook voor gezorgd dat het totaal aantal volgers met 36 procent groeide tot 35 miljoen. De video’s op alle platforms werden in totaal 4,9 miljard keer bekeken, een groei van 47 procent. Het aantal interacties nam met 99 procent toe tot 810 miljoen interacties. Daarmee laat het alle grote internationale sportcompetities ver achter zich: de Duitse Bundesliga en de UFC zagen hun aantal interacties op social media stijgen met 48 procent en delen de tweede plek.

