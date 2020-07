Overzicht: Deze coureurs zijn bevestigd voor het F1-seizoen 2021

Sebastian Vettel en Ferrari gaven middenin de noodgedwongen coronabreak een flinke slinger aan de rijderscarrousel voor het F1-seizoen 2021 door aan te kondigen dat de Duitser na dit jaar niet verder gaat bij de Italiaanse renstal. Al vrij snel werd duidelijk dat Carlos Sainz Jr. de viervoudig wereldkampioen gaat opvolgen in Maranello en dat Daniel Ricciardo de overstap maakt van Renault naar McLaren. Inmiddels is ook de vrij gekomen positie bij het Franse fabrieksteam ingevuld: tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Fernando Alonso maakt zijn rentree in de sport en heeft een tweejarige deal getekend. In 2021 wordt hij de teamgenoot van Esteban Ocon.

Ondanks deze aankondigingen bevat de grid voor volgend jaar nog veel lege plekken. Zo moet onder andere Mercedes de rijders voor volgend seizoen nog bekendmaken. Nu een overgang van Lewis Hamilton naar Ferrari - voorlopig - van de baan is, lijkt een langer verblijf van de Brit bij het merk met de ster zo goed als zeker. Voor het tweede stoeltje bij Mercedes zijn nochtans meerdere kandidaten. Valtteri Bottas heeft de afgelopen jaren bewezen een prima secondant te zijn naast Hamilton. De Fin is een consistente en betrouwbare rijder en niet iemand die voor onrust zorgt binnen een team, wat Mercedes wel zo aangenaam lijkt te vinden na de turbulente jaren waarin Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar het leven zuur maakten. Het neigt er meer en meer naar dat Bottas ook volgend jaar bij het fabrieksteam mag rijden, zeker na zijn goede start van het seizoen met de zege in de Grand Prix van Oostenrijk. De regerend kampioenen kunnen echter ook kiezen voor een promotie van George Russell. In principe staat er een afspraak dat het Britse talent ook in 2021 voor de renstal uit Grove racet, maar Mercedes moet er voor waken dat hun 'golden boy' niet verpietert in de achterhoede.

Daarnaast is nog niet duidelijk wat Vettel voor plannen heeft voor volgend jaar. In het statement dat Ferrari en hij eerder gezamenlijk de deur uit deden, deelde de Duitser mee hoe de afgelopen maanden hem hebben doen nadenken over wat nu werkelijk belangrijk is in het leven. Maar mocht hij wel door willen gaan, is Mercedes dan een optie? “Sebastian is een geweldige coureur, een grote persoonlijkheid en een meerwaarde voor ieder Formule 1-team”, aldus teambaas Toto Wolff. “Als wij naar de toekomst kijken, ligt onze loyaliteit echter eerst bij de huidige Mercedes-coureurs. Maar natuurlijk moeten we deze ontwikkeling in overweging nemen.” Wie weet dus, al lijken de woorden van de Oostenrijker op de eerste plaats vriendelijk te zijn bedoeld en erop gericht te zijn een mogelijke toekomstige dienstbetrekking van de Duitser - binnen of buiten de Formule 1 - niet bij voorbaat uit te sluiten.

Renault had door het vertrek van Ricciardo een stoeltje vrij naast Esteban Ocon. De Franse fabrikant heeft torenhoge ambities en denkt dat Fernando Alonso perfect in dat plaatje past. De tweevoudig wereldkampioen moet het team uit het slop trekken. De rentree van de Spanjaard is een fantastisch verhaal, maar een dergelijke move lijkt voor Renault vooral een wanhoopsdaad, aangezien de 38-jarige Alonso al echt in de herfst van zijn carrière zit.

Wie rijdt er in 2021 bij Red Bull Racing?

Max Verstappen is reeds bevestigd voor de komende jaren, zijn teamgenoot is nog niet bekend. Red Bull heeft inmiddels meermaals aangegeven geen plek te hebben voor Vettel maar toch lijkt het boek nog altijd niet volledig gesloten te zijn. Max Verstappen is desondanks hun man voor de aankomende jaren - in elk geval tot en met 2023. Aan Alexander Albon de taak om te laten zien dat hij ook voor 2021 de beste man is voor het tweede zitje, terwijl de twee heren van AlphaTauri - Pierre Gasly en Daniil Kvyat - er alles aan zullen doen om aan hun bazen te laten zien dat zij nog een kans verdienen bij het A-team. Hoe minder races er echter plaatsvinden in 2020, hoe minder zij daar de gelegenheid voor krijgen. Mocht een herkansing bij Red Bull er voor hen niet in zitten, dan lopen ze trouwens ook nog de kans dat ze hun zitje bij AlphaTauri kwijtraken. Motorleverancier Honda heeft immers al langere tijd de wens om weer een Japanner in de Formule 1 te brengen. Mocht een van de Honda-talenten aan het einde van het jaar een superlicentie hebben, dan zou dat zo maar eens in 2021 kunnen gebeuren.

Behalve eerdergenoemde namen zijn ook Sergio Perez en Lance Stroll verzekerd van een stoeltje voor volgend seizoen. De Mexicaan tekende eerder een meerjarig contract bij Racing Point, wat volgend jaar verder gaat als Aston Martin. Gezien de miljoeneninvestering van Lawrence Stroll, is ook zoonlief Lance voorlopig onder de pannen. Voor de rest geldt: hoe minder er geracet wordt dit jaar, hoe groter de kans is dat teams vasthouden aan hun huidige rijders, zodat bepaalde afspraken alsnog kunnen worden nageleefd. Maar dat er inmiddels beweging is op de rijdersmarkt, zal enkele teams en rijders wel wat zenuwachtiger maken als het om 2021 gaat.

Welke F1-coureurs zijn bevestigd voor 2021?