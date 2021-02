De onderhandelingen over de nieuwe deal tussen Mercedes en Lewis Hamilton hadden heel wat voeten in de aarde. De wereldwijde coronacrisis maakte de situatie er niet eenvoudiger op. Uiteindelijk kwamen beide partijen toch tot een overeenstemming en rijdt de meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden ook in 2021 voor de Duitse fabrikant. Naast de samenwerking op het circuit zal er ook buiten de baan meer gedaan worden. Beide partijen maken zich hard voor meer diversiteit binnen de sport en dat zal komend jaar verder uitgedragen worden.

“We wilden altijd door met Lewis maar het zeer ongewone jaar 2020 zorgde ervoor dat het wat tijd vergde om het proces af te ronden”, aldus Wolff. “We hebben samen besloten om de sportieve relatie met nog een jaar te verlengen en om samen te beginnen aan een project voor de langere termijn om een nieuwe stap te zetten in ons gezamenlijke doel om meer diversiteit in de sport te creëren. De prestaties van Lewis behoren tot de besten die de sportwereld ooit gezien heeft en hij is een gewaardeerde ambassadeur voor ons merk en onze partners. Mercedes en Lewis hebben de afgelopen acht seizoenen geschiedenis geschreven en we zijn hongerig om daar nog meer hoofdstukken aan toe te voegen.”

Markus Schäfer, Non-Executive Chairman van Mercedes, voegt toe: “We zijn zeer blij de meest succesvolle F1-coureur van het huidige tijdperk bij het meest succesvolle F1-team van het huidige tijdperk te behouden. Lewis is niet alleen een ongelofelijk getalenteerd coureur, hij werkt ook heel hard en is extreem hongerig. Hij deelt zijn passie voor succes met het gehele team, daarom is deze samenwerking zo succesvol geworden. Lewis is een warme persoonlijkheid die heel veel geeft om de wereld om zich heen. Als bedrijf deelt Mercedes-Benz dit verantwoordelijkheidsgevoel en we zijn trots op ons te committeren aan een nieuwe, gezamenlijke samenwerking om diversiteit in de racerij te verbeteren.”