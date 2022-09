Nyck de Vries rijdt eerste F1-training op Monza voor Aston Martin

Nyck de Vries kreeg eerder dit Formule 1-seizoen in Spanje al de kans bij Williams een oefensessie af te werken. Kort voor de zomerstop nam de voormalig Formule E-kampioen plaats in de auto van Lewis Hamilton tijdens het Franse Grand Prix-weekend op Paul Ricard. Afgelopen weekend in Zandvoort liet hij aan Viaplay weten dat er nog meer kansen zouden komen in 2022, maar wilde verder niets kwijt. Op Monza krijgt De Vries echter opnieuw de kans zich te laten zien. Komende vrijdag neemt de Mercedes-junior op Monza de auto over van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

"Ik kijk er erg naar uit om voor Aston Martin te gaan rijden, helemaal op zo'n legendarisch circuit als Monza", zegt De Vries, die ook al in de simulator van het Britse raceteam heeft gezeten. "Het wordt mijn derde eerste vrije training van het jaar en ook voor de derde keer een andere auto. Deze kansen geven mij een fantastisch beeld van verschillende F1-auto's en hoe diverse teams opereren. Ik hoop dat ik Aston Martin een frisse kijk kan geven en een programma afwerk dat voor ons allebei gunstig is."

Teambaas Mike Krack is in zijn nopjes met de Fries. “We zijn blij Nyck in ons team te verwelkomen en we kijken ernaar uit om op Monza met hem samen te werken”, legt de Luxemburger uit. “Ik heb de carrière van Nyck met grote belangstelling gevolgd. Hij reed op briljante wijze naar de Formule 2-titel in 2019 en onderstreepte zijn kwaliteiten met de Formule E-wereldtitel in 2020-2021. We kijken ernaar uit om zijn perspectieven en inzichten over onze wagen te horen. Zijn prestaties bewijzen dat hij absoluut een kans in de Formule 1 verdient. Hopelijk geeft deze mogelijkheid achter het stuur van de AMR22 hem de kans om zijn vaardigheden aan de wereld te tonen.”

Het reglement zegt dat elk Formule 1-team dit jaar minimaal twee rookies moet inzetten tijdens een training. Aston Martin vinkt met De Vries een eerste training af, maar heeft nog niet bekendgemaakt welke coureur de andere kans krijgt.

Video: De Vries verklapt dat hij meer F1-meters gaat maken in 2022