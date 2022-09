McLaren-teambaas: "Kritiek op Oscar Piastri was onterecht"

Het silly season maakte een verrassende wending met het nieuws dat Oscar Piastri vanaf 2023 voor McLaren rijdt. De Australiër was in eerste instantie aangekondigd als opvolger van Fernando Alonso bij Alpine, maar het talent liet kort daarop weten helemaal niet voor het Franse merk te gaan rijden. De Contract Recognition Board (CRB) van de FIA boog zich over de kwestie en deed een uitspraak in het voordeel van McLaren. De CRB deelde mee dat Alpine geen rechtsgeldig contract had met Piastri voor 2023 en daarna. Voor de uitspraak van de commissie kreeg Piastri aardig wat kritiek te verduren. Zo werd hem verweten niet loyaal te zijn naar Alpine, dat hem ondersteunde in de opstapklassen. Toto Wolff, de man die de scepter zwaait bij Mercedes, zei in karma te geloven. Hij waarschuwde andere junioren op te passen met het bekritiseren van fabrikanten.

Door meerdere bronnen is nu duidelijk geworden dat Piastri gefrustreerd naar McLaren overstapt. Volgens de Australiër is hem door Alpine herhaaldelijk een contract beloofd, maar kwam deze nooit. De reden was dat het Franse merk zeer traag handelde. Piastri en manager Mark Webber zijn naar een ander team gegaan, omdat Alpine te lang discussieerde over de positie van Piastri. Naar verluidt werd een vast racezitje uitgesteld naar 2025. De druppel was toen Piastri, die in 2023 graag voor Alpine wilde racen, te horen kreeg dat het team wilde dat hij twee jaar bij Williams zou doorbrengen.

McLaren lag ook onder vuur omdat het team ervan verdacht werd oneerlijk te zijn geweest tegenover Daniel Ricciardo in de manier waarop het zijn vertrek afhandelde - al wisten beide partijen al maanden dat er dingen zouden veranderen. Terwijl het contractnieuws over Piastri openbaar werd, hielden de mannen uit Woking zich stil. Met de feiten boven tafel, vindt McLaren-teambaas Andreas Seidl dat sommige beschuldigingen aan het adres van Piastri ongepast waren.

Op de vraag van Motorsport.com of Seidl blij is dat er nu duidelijkheid is over de kwestie, antwoordt de Duitser. "Het is goed dat de feiten nu bekend zijn en het is ook goed dat jullie het vonnis hebben gezien", aldus de chef. "Iedereen kan het lezen, zijn eigen conclusie trekken en een aantal ongepaste beschuldigen richting Oscar bijstellen. Het is een vrij heldere zaak nu. Onze focus ligt op het afmaken van het seizoen samen met Daniel. Daarna gaan we aan de slag met Oscar. We kijken ernaar uit. Hij is enorm getalenteerd en heeft veel potentie. Tegelijkertijd weten we ook dat we met hem veel werk voor de boeg hebben in zijn eerste F1-seizoen."

Seidl maakte zich geen zorgen over kritiek van fans over hoe het de zaak met Ricciardo en Piastri heeft aangepakt. Volgens hem waren er met alle partijen achter de schermen geen problemen. "Ik heb er niet bepaalde emoties aan overgehouden", vervolgt hij. "De zaak was altijd helder: er was namelijk geen zaak. We hadden een contract klaarliggen en een bevestiging van de CRB. In juli bevestigde zij al dat er geen conflict was. Daarom kan ik zeggen dat het veel minder spannend was dan iedereen waarschijnlijk dacht."

Video: Otmar Szafnauer en Seidl over de zaak Piastri