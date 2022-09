Beveiliger gooide tweede rookfakkel F1 Zandvoort: "Goede bedoelingen"

Tot twee keer toe werd er tijdens de kwalificatie voor de Nederlandse Grand Prix een rookfakkel op het asfalt van Circuit Zandvoort gegooid. Het eerste incident vond plaats aan het begin van Q2, die daardoor onderbroken moest worden en waarvan de dader al snel van het circuit werd verwijderd. Tussen Q2 en Q3 werd nogmaals een fakkel op de baan gegooid. Dit leverde geen oponthoud op doordat er al gepauzeerd werd, maar lang was onduidelijk wie ervoor verantwoordelijk was. Een video op social media leek vervolgens uitsluitsel te geven, want daarin is te zien hoe een beveiliger van het evenement de rookfakkel van de tribune op het asfalt gooit.

De organisatie van de Dutch Grand Prix erkent dat de tweede rookfakkel inderdaad door een beveiliger op de baan werd gegooid. "Het is een beveiliger die voor ons werkt en die goede bedoelingen had", vertelde woordvoerder Simon Keijzer aan Motorsport.com. "De instructie is dat ze de veiligheid moeten garanderen, maar hij heeft het verkeerd opgelost. Hij had die fakkel moeten laten uitbranden en aan de achterkant van de tribune moeten wegwerken, en niet van de tribune af moeten gooien. Dat is uitgebreid geëvalueerd met de beveiligingsmaatschappij. Het geval is bij ons bekend."

De organisatie van de F1-race op Circuit Zandvoort heeft het incident, dat dus geen rode vlag opleverde, besproken met het betreffende beveiligingsbedrijf. "Wij huren een securitymaatschappij in. Zij leveren beveiligers en tegen hen is gezegd: ‘Dit incident hebben we gehad, dit is het protocol, hij heeft zo gehandeld, de bedoeling was goed, maar de uitvoering was slecht’", aldus Keijzer. Hij benadrukt dat het hoe dan ook niet toegestaan was om de fakkels mee het circuitterrein op te nemen. Toch waren er op zondag na afloop van de race opnieuw flinke oranje rookpluimen boven het circuit te zien, ondanks tassencontroles bij de entree van het circuit.

"We controleerden rugzakken. Als je een tas had, dan moest die open. Er is dus wel op gecontroleerd en het mag niet, maar toch komen ze binnen. Dat hebben we ook geconstateerd", zegt Keijzer, die ook weet dat het heel moeilijk is om helemaal te voorkomen dat rookfakkels meegenomen worden. "Het is niet toegestaan, laten we dat voorop stellen, maar heel hard roepen dat iets verboden is heeft niet zoveel zin. Daarom hebben wij op zaterdagavond nog aangegeven dat wij het niet willen. Formula One Management wil het niet, de FIA niet, Max Verstappen niet, Red Bull Racing niet, de Dutch Grand Prix niet, wij willen het niet, dus laat ze thuis. Daar is in zoverre gehoor aan gegeven dat ze niet gebruikt zijn tijdens de race, maar na de race hebben we ze wel gezien. Ze zijn in ieder geval niet tijdens de race gebruikt, dus dat is fijn, laten we het zo maar zeggen."

Video: De eerste rookfakkel - gegooid door een toeschouwer - veroorzaakt code rood