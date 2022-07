Het was voor De Vries de tweede keer dat hij dit jaar tijdens een Formule 1-training op de baan verscheen. Eerder dit jaar werkte hij in Spanje al een sessie bij Williams af. Op Paul Ricard stapte hij in de Mercedes van Lewis Hamilton. De coureur uit Sneek kende met 23 afgelegde ronden een productieve sessie en klokte met 1.35.426 een respectabele negende tijd. George Russell ging met de andere W13 een halve seconde sneller en was goed voor de vierde tijd.

“Het was voor mijn gevoel een goede sessie”, blikt Nyck de Vries tegenover Motorsport.com terug op zijn training voor Mercedes. “Ik had redelijk snel een goed tempo te pakken. Je hebt hier veel grip, wat veel vertrouwen geeft om te pushen. Ik ben niet helemaal tevreden over mijn run op de soft, omdat ik een paar fouten maakte tijdens mijn tweede ronde en vervolgens gingen we meteen verder met het rijden van meerdere push laps achter elkaar. Maar over het geheel genomen was het een goede sessie. We hebben behoorlijk wat werk kunnen verzetten voor het team en een beetje kunnen leren over de nieuwe upgrades die het team heeft meegenomen naar deze race.”

Als Motorsport.com De Vries vraagt hoe moeilijk het is om te focussen op het programma dat het team hem meegeeft, terwijl hij ook graag wil laten zien dat hij een plekje op de grid verdient: “Het is een lastige balanceeract. Ten eerste spring je in de auto van Lewis Hamilton, een zevenvoudig wereldkampioen, ten tweede spring je in een Mercedes, de auto die de afgelopen acht seizoenen dominant was in de sport. Je hebt het dan over de besten in onze sport, dus het is een eer en een voorrecht om dit te mogen doen. Je wil op de eerste plaats dus de verwachtingen die ze van je hebben waarmaken. Tegelijkertijd moet je focussen op het uitvoeren van de dingen die ze van je vragen, want er ligt natuurlijk een raceweekend voor ons. Je wil jezelf dus een beetje laten zien maar je mag ondertussen geen voet verkeerd zetten. Dat is best een lastige om te managen.”

Hartley als voorbeeld

Waar De Vries een jaar geleden nog een van de hoofdrolspelers was tijdens het silly season, is het dit jaar relatief rustig rond de Formule E-kampioen. Op de vraag van Motorsport.com of er iets is wat hij kan doen om nog meer mogelijkheden te krijgen in de Formule 1, reageert De Vries: “De Formule 1 is een zeer dynamische wereld. De ontwikkelingen hier volgen elkaar heel snel op. Het enige wat ik kan doen is mijn rol goed vervullen. Voor de rest heb ik er nagenoeg geen controle over. Dus ik moet me gewoon blijven focussen op mijn werk en de tijd zal leren waar ik uiteindelijk terechtkom.”

Of hij het idee heeft dat de deur naar een F1-toekomst nog steeds op een kier staat? “Ik heb geen antwoord op die vraag. Zoals ik hiervoor ook al een beetje zei: de enige manier om je carrière succesvol voort te kunnen zetten is door op de baan te presteren en je best te blijven doen. Dat is het enige wat ik kan doen. Maar we hebben bijvoorbeeld Brendon [Hartley] zien terugkeren in de Formule 1 nadat hij een tijdje endurance heeft gereden. Dus je weet nooit wat de toekomst brengt, al is het wel zaak om realistisch en eerlijk naar jezelf te blijven. Uiteindelijk heb ik alleen invloed wat ik op de baan laat zien, en zelfs dat maar tot op een bepaalde hoogte, maar dat is dus waar ik me op richt. En verder zullen we het wel zien.”

Video: De eerste meters van De Vries in Hamiltons auto