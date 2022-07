Ferrari imponeert op vrijdag voor GP van Frankrijk, Verstappen derde

In de Zuid-Franse hitte mochten de coureurs vrijdag het circuit van Paul Ricard verkennen, wellicht voor de laatste keer, aangezien de baan ontbreekt op de conceptkalender voor 2023. Charles Leclerc opende de editie van 2022 op de best mogelijke manier door de snelste tijd te klokken in de eerste vrije training, al leek Max Verstappen toen nog wel iets in zijn RB18 te hebben. De Limburger leek namelijk voor de snelste tijd van de sessie te tekenen, maar ging bij het uitkomen van bocht 11 te wijd, waardoor hij enkele tienden liet liggen.

Verstappen goed op mediums, maar Ferrari dicteert

Later op de middag was het aan beide topteams om deze opening een passend vervolg te geven in de tweede oefensessie, waarvoor de baantemperatuur overigens was opgelopen tot maar liefst 55 graden Celsius. Met het licht aan het eind van de pitstraat op groen waren de 'usual suspects' uit het middenveld er als de kippen bij, al kregen ze rap gezelschap van het Mercedes-duo. Het merk met de ster heeft hoge verwachtingen van dit weekend, maar hield de kaarten in de eerste training - met Nyck de Vries in plaats van Lewis Hamilton - nog behoorlijk tegen de borst.

Aan het begin van de tweede sessie liet het team iets meer zien en tekende George Russell voor een eerste richttijd, door de klok op mediums te laten stoppen op 1.34.810. Het grote wachten bleek echter op het antwoord van Red Bull Racing en Ferrari, al wist Mick Schumacher de schijnwerpers voordien al op zich gericht. De Haas-coureur kende een spin op hoge snelheid bij bocht 11 en had het enkel aan de gekleurde strepen te danken dat hij niet in de baanafzetting eindigde. De blauwe strepen naast het de baan remmen een auto immers af en de rode strepen doen dat nog meer.

De rode brigade op het asfalt liet zich allesbehalve afremmen, in tegendeel zelfs. De eerste vliegende ronde van Leclerc bleek meteen goed voor P1 en met ruim zes tienden was het gat naar de eerste Mercedes riant te noemen. De echte concurrent van de Scuderia luistert echter naar de naam Max Verstappen en die kon op mediums nog behoorlijk mee. Verstappen dook op die band zelfs tien honderdsten onder de tijd van Leclerc. De Limburger was daarmee de snelste man op het gele rubber na de eerste runs, maar zag zijn naam niet helemaal bovenaan de tijdenlijst verschijnen. Het was te danken aan Carlos Sainz, die een ander run plan afwerkte en van Ferrari meteen een setje softs ter beschikking kreeg. De Spanjaard wist het circuit daarmee te ronden in 1.33.322, ruim acht tienden sneller dan wat Verstappen en Leclerc op een compound harder hadden neergezet.

Ferrari versnelt, Red Bull nog zoekende op softs

De verschillende bandencompounds maakten een goede vergelijking lastig, maar traditiegetrouw werken de topteams op vrijdagmiddag ook alvast een eerste kwalificatiesimulatie af. De motorstanden zijn daarbij nog niet representatief, maar met die disclaimer erbij grepen ook Leclerc en Verstappen naar het zachtste rubber van Pirelli. Leclerc zou dat halverwege de sessie doen. Hij wist de toptijd kortstondig over te pakken van zijn teammaat, maar Sainz bleek niet voor één gat te vangen. Met een tweede aanzet op dezelfde banden (!) wist de Spanjaard door te versnellen naar 1.32.527. Die snellere tijd in de tweede run bleek een trend, aangezien ook Leclerc dat kunstje zou herhalen. Het bracht Leclerc niet helemaal aan kop, maar wel op een tiende van zijn teamgenoot.

Belangrijker voor Ferrari was nog dat het team uit Maranello de zaakjes goed voor elkaar lijkt te hebben over één ronde. Verstappen moest op softs namelijk een halve seconde toegeven en maakte via de boordradio melding van veel onderstuur in de eerste sector. Toen zijn race-engineer voorstelde om zich op lange runs te richten, die wel sterk oogden, reageerde Verstappen: "Maar ik wil hier zondag eigenlijk niet vanaf P3 of P4 starten." Het toonde aan dat Red Bull de RB18 nog niet helemaal naar wens had over één ronde en dat beeld werd bevestigd bij een blik op Sergio Perez. De Mexicaan kende een uiterst moeizame sessie en kon zelfs tijdens zijn kwalificatiesimulatie op softs niet verder komen dan P10. Het geeft aan dat Red Bull nog werk aan de winkel heeft voorafgaand aan de kwalificatie en dat Ferrari met veel vertrouwen naar de zaterdagmiddag toe kan werken. Wat betreft de bandenslijtage en de langere runs ziet Red Bull er in verhouding wel sterk uit.

Achter de Ferrari-coureurs en Verstappen legde het Mercedes-duo beslag op de posities vier en vijf, met George Russell voor de man die dit weekend zijn driehonderdste F1-race rijdt. Lando Norris en Pierre Gasly sloten - allebei met veel upgrades op de auto - aan op de posities zes en zeven. Kevin Magnussen posteerde Haas knap op P8, voor Ricciardo en de al gememoreerde Perez.

De derde training voor de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk begint zaterdag om 13.00 uur. De kwalificatie staat voor 16.00 uur op het programma.

Video: De tweede vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Frankrijk: