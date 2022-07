Verstappen: "Balans niet top, maar we probeerden verschillende dingen"

Max Verstappen vindt zichzelf na de eerste trainingsdag in Le Castellet terug op P3. De regerend wereldkampioen opende goed met een tweede tijd in de eerste sessie, zeker als daarbij wordt bedacht dat de man met startnummer 1 te wijd ging in bocht 11. Het leek een prima start voor Red Bull Racing, al kende dat team in de tweede training meer problemen. Sergio Perez zou blijven steken op P10 en ook Verstappen erkent dat niet alles naar wens verliep aan het eind van de middag.

"Die tweede vrije training was lastiger voor ons. Ik kon niet echt de balans vinden waar ik op hoopte, al probeerden we ook verschillende dingen uit met de auto. We moeten al die dingen samen bekijken voor morgen en hopelijk zitten we er dan dichterbij." Red Bull kan dit weekend net als Ferrari en Mercedes rekenen op enkele upgrades, waarbij moet worden aangetekend dat de concurrent uit Maranello meer mee heeft. Zo heeft Red Bull vooral de vloerranden aangepast, maar is de Scuderia met een compleet nieuwe vloer en daarmee samenhangend ook een aangepaste diffuser voor de dag gekomen.

Met die upgrades heeft Ferrari een goede start gemaakt, in ieder geval afgaande op de snelheid over één ronde. Red Bull had niet meteen een antwoord in de kwalificatiesimulaties, al liet het team wel een goede indruk achter toen de focus aan het eind van de training verschoof naar de lange runs. Toen kon Verstappen zijn rondetijden namelijk redelijk constant houden. Toont dat aan dat de bandenproblemen van Oostenrijk daadwerkelijk zijn verholpen? "Nou ja, dat moeten we nog zien. Dit circuit is in zijn algemeenheid erg zwaar voor de banden. Daardoor kun je het ook niet echt vergelijken met Oostenrijk. De lange runs zien er wel iets beter uit dan onze korte, maar de banden worden alsnog heel snel warm. Dat maakt het lastig om te beoordelen waar we precies staan, al weten we wel dat we nog wat werk te doen hebben."