De Vries keek kwalificatieronde Max Verstappen in 2021 met bewondering terug

Nyck de Vries staat aan de vooravond van zijn derde Formule 1 Grand Prix en zijn eerste op het Jeddah Corniche Circuit. De baan is speciaal ontworpen om als het snelste stratencircuit ter wereld door het leven te gaan en dat is gelukt. "In mijn voorbije twee jaar als test- en reservecoureur was ik natuurlijk onderdeel van de voorbereidingen. Daardoor heb dit circuit toen al leren kennen in de simulator. Vorige week hadden we nog een bandentest in Bahrein en daarna ben ik meteen naar Engeland gevlogen voor onze voorbereiding in de simulator. Het is in ieder geval een extreem snelle baan, met name sector 1 is erg indrukwekkend", laat De Vries aan onder meer Motorsport.com weten net nadat hij zijn track walk heeft gedaan.

Contact over bijzonder kwalificatierondje Verstappen

De conclusie luidt dat Jeddah eigenlijk met niets te vergelijken is. "Stratencircuits voelen in de basis natuurlijk wel een beetje gelijk aan, doordat je de muren overal dichtbij hebt en er geen ruimte voor fouten is. Qua snelheid is Baku misschien nog een beetje vergelijkbaar, al draait het daar veel meer om de remzones", weet De Vries. In Jeddah heb je die nagenoeg niet. "Nee, hier ligt de bochtensnelheid enorm hoog. Ik moet een klein beetje terugdenken aan het Formule E-circuit in Saudi-Arabië, daar was de eerste sector ook behoorlijk snel. Maar verder is dit inderdaad een nieuwe ervaring."

Om zich zo goed mogelijk op die nieuwe ervaring voor te bereiden, heeft De Vries veel beelden teruggekeken van de twee voorgaande edities in Jeddah. "Ik heb de kwalificaties en de races weer helemaal bekeken", bevestigt de Fries. Daarbij viel hem vooral de laatste kwalificatieronde van Max Verstappen in 2021 op. Fernando Alonso stond daar destijds al met grote ogen naar te kijken in het vierkantje met de TV-ploegen en ook De Vries bleek onder de indruk. "We hadden vanochtend nog even appcontact over zijn kwalificatierondje in 2021. Ik keek die ronde terug en vond het erg indrukwekkend om te zien, dus ja, daar hebben we het nog even over gehad."

Opgemerkt dat de ronde vooral indrukwekkend was tot het uitkomen van de laatste bocht, reageert De Vries: "Dat grapte Max zelf ook al! Maar ik was meer onder de indruk van de aanpak zelf. Van buitenaf kon je zelfs goed zien hoe agressief en aanvallend dat rondje was." De AlphaTauri-coureur heeft naar eigen zeggen geen contact met Verstappen gehad over diens buikgriep, al vermoedt hij na het onderlinge contact dat de wereldkampioen wel in orde is voor het daadwerkelijke raceweekend. Verstappen is momenteel overigens onderweg naar Jeddah.

Crashes extra kostbaar door budgetplafond

De genoemde crash onderstreept ook meteen dat de marge voor fouten miniem is op de snelle omloop. Het vermijden van crashes is tegenwoordig extra belangrijk, omdat een klap gevolgen kan hebben voor de doorontwikkeling van de auto. Schade valt immers ook onder het budgetplafond en kan dus ten koste gaan van upgrades. De Vries weet dat, maar stelt dat coureurs er tijdens het rijden niet al te veel aan moeten denken. "Je weet het in je achterhoofd wel, maar je moet er eigenlijk niet mee bezig zijn. Als coureur moet je nou eenmaal de limiet opzoeken, al probeer je dat natuurlijk wel zo verstandig mogelijk te doen. De laatste keer in de Formule E raakte ik de muur tijdens mijn eerste snelle ronde en miste ik daardoor alle trainingstijd. Dat is zeker in de Formule E een behoorlijke handicap, al werd het alsnog wel een goed weekend. Je weet dat rijtijd op een stratencircuit cruciaal is en dat de baan vanzelf naar je toe komt, maar goed, uiteindelijk zijn we ook allemaal mensen..."

