Mercedes hield met de W14 vast aan het concept van de smalle sidepods, maar dat bleek in Bahrein net als bij de W13 de verkeerde keuze. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de vijfde plaats, terwijl teamgenoot George Russell genoegen moest nemen met de zevende plek. Zorgwekkender voor Mercedes was de achterstand op haar grote concurrent, Red Bull.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf na die tegenvallende race in Bahrein toe dat dit pakket 'op de lange termijn niet competitief zal zijn'. Het team stuurde bovendien een open brief aan haar fans om zich te verontschuldigen voor de matige prestaties na jaren van dominantie in de Formule 1. Dit kwam als een harde klap voor het team, dat in de tweede seizoenshelft van 2022 nog duidelijke stappen vooruit had gezet.

Des te meer reden er is voor onenigheid binnen Mercedes, stelt voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher. "Er moet wel ruzie zijn", zegt Schumacher in gesprek met Formel1.de. "Op de een of andere manier moet de technisch directeur Toto Wolff er weer van hebben kunnen overtuigen dat je nu de volle kracht van dit concept kunt benutten. Wat kan Toto dan doen? Hij moet in zijn technische team geloven. Hij heeft er immers al vele malen het wereldkampioenschap mee gewonnen."

In Bahrein volgde echter opnieuw bewijs dat het huidige concept Mercedes niet de successen zal opleveren waar het zo naar snakt. Schumacher meent dat de spanning bij Wolff 'duidelijk zichtbaar' was. "Ook bij de twee Mercedes-coureurs", voegt de Sky F1-analist toe. "Ik denk dat Lewis Hamilton, die meestal heel rooskleurig en bloemrijk over dingen praat, er voor zijn manier van praten heel direct over was. George Russell ook, dat was heel duidelijk."

George Russell in de Mercedes F1 W14, gevolgd door Fernando Alonso in de Aston Martin AMR23. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Koppen rollen

Niet alleen de teambaas en coureurs zijn niet blij met de resultaten, ook de partners van het team zullen volgens Schumacher op de achtergrond druk zetten. "Die vinden dit niet zo leuk. Mercedes moet gewoon weer om de zeges strijden." Het zou Schumacher daarom niet verbazen als er toch wat verschuivingen plaatsvinden binnen het team. "Dat is ook wat er bij Aston Martin is gebeurd. Andrew Green werd als het ware overgeplaatst en er werd een nieuwe man van Red Bull binnengehaald", doelt hij op Dan Fallows.

Met name technisch directeur Mike Elliott zal zich volgens Schumacher zorgen moeten maken. "Nu zal er iets in dezelfde richting gebeuren bij Mercedes. Een technisch directeur die zo erg gelooft dat een concept werkt, kun je niet van de ene op de andere dag op andere gedachten brengen. Dus ik denk dat dat problematisch is. Maar misschien merken we dat niet eens. Mijn gevoel zegt dat er iets gaat veranderen."