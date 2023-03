FIA past aanpak strafpunten aan na zorgen coureurs

Reden tot die zorgen was met name het puntenaantal van Pierre Gasly, die nu op een totaal van tien strafpunten staat. Dat ging echter om een opsomming van kleine zaken als het overschrijden van de track limits. Een coureur die binnen een tijdspanne van twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn naam krijgt, moet verplicht een race uitzitten. De strafpunten verdwijnen pas een jaar nadat deze uitgedeeld zijn, waardoor Gasly nog altijd op zijn tellen moet passen. Zijn eerste strafpunten vervallen namelijk pas op 22 mei, wat betekent dat hij nog vijf races, tot de Grand Prix van Monaco, uit de problemen moet zien te blijven.

Coureurs namen het op voor Gasly en uitten hun zorgen over het huidige strafpuntensysteem. Gasly en George Russell riepen op tot discussies om dit systeem aan te passen. De FIA stemde in en keek afgelopen winter of er veranderingen nodig waren. Het bestuursorgaan is na overleg met de regelmakers, de teams en de coureurs overeengekomen dat de stewards vanaf dit seizoen een veel doordachtere aanpak moeten hanteren bij het uitdelen van strafpunten.

De bedoeling van het strafpuntensysteem is het bestraffen van coureurs die gevaarlijk rijgedrag vertonen. Strafpunten zullen voor dit soort gevallen ook nog steeds uitgedeeld worden, maar de stewards zullen minder snel of geen strafpunten uitdelen voor kleinere, sportieve vergrijpen zoals het overschrijden van de track limits. Deze nieuwe aanpak werd al in Bahrein gehanteerd, waar wel sportieve straffen werden uitgedeeld maar zonder strafpunten voor de coureurs. Zo ontsnapten Nico Hülkenberg, die vanwege zijn comeback weer op nul punten begint, en Esteban Ocon, die momenteel op vijf strafpunten staat, aan strafpunten.