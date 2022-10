In een weekend waarin het bij Max Verstappen keer op keer fout ging, stond Sergio Perez op. De Mexicaan kon de afgelopen races niet tippen aan de snelheid van zijn Nederlandse teammakker, maar werkte in de straten van Singapore aan zijn zelfvertrouwen. Ondanks de listige omstandigheden bleef Perez koel en greep op overtuigende wijze de winst. De ideale tweede coureur, zo concludeert tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen.

“Checo heeft briljant werk geleverd voor Red Bull”, schrijft de Fin in zijn column voor Unibet. “Dit was een perfecte race. Hij nam bij de start de leiding over van Charles, controleerde de race, maakten geen fouten en bezorgde het team de overwinning. Wanneer Max niet wint voor Red Bull, staat Checo klaar om in te springen. Dit was zijn tweede zege van het jaar en herinnert iedereen eraan waarom hij de perfecte teamgenoot is van Max.”

Fouten van Verstappen en Hamilton

Dat de omstandigheden verre van eenvoudig waren, werd bewezen door Max Verstappen en Lewis Hamilton. De twee wereldkampioenen gingen meerdere malen in de fout en konden daardoor geen moment aanspraak maken op een goede klassering. “De fouten van zowel Max als Lewis toonden aan hoe fantastisch alle anderen presteerden!”, zegt Hakkinen. “Het was zo gemakkelijk om grip te verliezen in omstandigheden die te snel zijn voor intermediates maar nog heel verraderlijk voor slicks. Dit bewijst dat elke rijder - zelfs ervaren wereldkampioenen - een fout kan maken wanneer de limiet opgezocht wordt. We verwachten allemaal perfectie van rijders zoals hen, dus als ze een fout maken komt dat best wel als een shock.”