FIA kiest voor F1 Grand Prix van Japan opnieuw voor één DRS-zone

Het iconische circuit van Suzuka heeft in voorlopig alle Formule 1 Grands Prix met DRS de beschikking gehad over één DRS-zone. In het verleden is wel gesproken om een extra DRS-zone toe te voegen, waardoor de F1-coureurs met een opengeklapte achtervleugel door de razendsnelle 130R zouden kunnen. Uiteindelijk is het hier niet van gekomen. Ook in de komende editie krijgen alle rijders slechts een keer per ronde de kans de luchtweerstand te verminderen.

Traditiegetrouw bevindt zich de enige DRS-zone op het rechte stuk van start-finish. Het detectiepunt van die zone ligt tussen de 130R en de laatste chicane (bochten vijftien en zestien). Het openklappen van de vleugel mag dus bij het opdraaien van het rechte stuk, kort na de achttiende bocht. Deze loopt logischerwijs door tot de snelle eerste rechterbocht.

Maakt Verstappen er twaalf van?

De Japanse Grand Prix op Suzuka - de GP werd in 2007 en 2008 op Fuji verreden - is al elf keer het decor geweest van een beslissing in het kampioenschap. Sebastian Vettel was de laatste die dat klusje klaarde in 2011. Hij trad hiermee in de voetsporen van onder meer Ayrton Senna, Damon Hill, Mika Hakkinen en natuurlijk Michael Schumacher. In alle beslissende wedstrijden was de Grand Prix van Japan de laatste of voorlaatste race van het seizoen. Max Verstappen kan de twaalfde coureur worden die het op Suzuka voor elkaar krijgt, al staan er daarna nog vier wedstrijden op het menu.

Statistisch gezien is pole-position niet per se nodig om de wedstrijd te winnen. In 15 van de 31 races zegevierde de polesitter. 11 keer gebeurde dit vanaf de tweede startplek. Schumacher is de meest succesvolle coureur aldaar met zes zeges. Lewis Hamilton kan de Duitser dit weekend matchen. Het meest succesvolle team in het Aziatische land is McLaren.

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas won als laatste op Circuit Suzuka. In 2019 reed de toenmalig Finse Mercedes-rijder met een tweestopper naar de overwinning. Vettel pakte namens Ferrari P2, terwijl Hamilton als derde aan de meet kwam. Verstappens beste resultaat is een tweede plek. Dat deed de regerend wereldkampioen in 2016 en 2017. In 2019 viel de Nederlander uit.