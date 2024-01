Sinds de invoering van de grondeffect-regels heeft Mercedes de dominantie in de Formule 1 aan Red Bull Racing moeten geven. Het zorgt voor veel onrust binnen de Duitse renstal, die de afgelopen seizoenen hard heeft gewerkt om het gat naar de Oostenrijkse concurrent te dichten. Volgens teambaas Toto Wolff staat er komend jaar een ijzersterke Mercedes aan de start, maar Mika Hakkinen heeft zijn twijfels over de stand van zaken bij de formatie uit Brackley. "Mercedes staat op een kruispunt, het is lang geleden dat er zo'n groot vraagteken achter het team stond", noemt de Fin in gesprek met Bild.

De oorzaak van het vraagteken is volgens Hakkinen het ontbreken van het succes de afgelopen jaren en de manier waarop de renstal daarmee omgaat. "Na een decennium vol succes hebben de afgelopen twee jaar een grote stempel gedrukt op management en het personeel", noemt de tweevoudig F1-kampioen. "En dat is maar goed ook! Ze moeten nu ook boos zijn. Ze moeten weer de onvoorwaardelijke wil krijgen om te winnen. Het team moet weer een eenheid worden met blind vertrouwen in elkaar. Dat ontbreekt op dit moment."

Volgens Hakkinen komt dat ook door de manier waarop het team nu functioneert. Met name de manier waarop het team met de coureurs George Russell en Lewis Hamilton omgaat is volgens de man uit Vantaa discutabel. "Hoewel het George' derde seizoen bij Mercedes is, is het duidelijk dat het team van Lewis is. Hij rijdt er al sinds 2013 en werkt al jaren samen met veel van zijn monteurs en engineers", verklaart de 55-jarige Fin. "Het kost hem nog geen tien minuten om de problemen te analyseren. In de Formule 1 zijn dit soort dingen belangrijk, die maken het verschil tussen een pole-position of dat je dat niet haalt."

Ogen gericht op Russell

Hakkinen gaat in 2024 vooral letten op Russell. De 25-jarige Engelsman begon bij Mercedes sterk en versloeg in zijn debuutjaar bij de renstal zijn teamgenoot, maar vorig jaar waren de rollen omgedraaid. Hakkinen is nu vooral benieuwd hoe Russell met de druk omgaat. "Vorig jaar werd hij achtste en Lewis derde. Dat verbaasde mij niet", zegt de voormalig F1-coureur. "Lewis wilde aan iedereen laten zien dat hij beter was nadat er al over een pensioen werd gesproken. George stond aan de andere kant ook onder enorme druk. Wanneer je de teamgenoot van een recordkampioen bent, zijn alle ogen automatisch op jou gericht."