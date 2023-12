Waar het Formule 1-team van McLaren in de eerste seizoenshelft alleen maar kon dromen van een podium of een zege, behoorde de renstal na de updates in Silverstone en Oostenrijk ineens weer tot de kanshebbers voor een plekje op het ereschavot. Tot een zege kwam het - behalve de sprintoverwinning van Oscar Piastri in Qatar - niet, waardoor de grootste beker dit jaar in de prijzenkast mist en het team sinds Monza 2021 zonder overwinning staat. In de terugblik op 2023 op de website van de formatie uit Woking blikt voormalig McLaren-coureur Mika Hakkinen vooruit en denkt dat het niet meer lang gaat duren voordat er weer groot feest gevierd kan worden. "Het is nu heel dichtbij", vertelt de Fin over de kansen van zijn voormalige werkgever op een zege.

Wat er nodig is om eindelijk weer een zege te pakken, daar heeft Hakkinen ook een antwoord op. "Ze moeten blijven ontwikkelen en de juiste oplossingen vinden om de auto sneller te maken", weet de 55-jarige te noemen. "Je moet veel tijd steken in het bouwen van de auto voor volgend jaar. Je kunt niet te veel geld en tijd steken in de ontwikkeling van de auto van dit jaar, maar de zege komt heel dichtbij." Om een zege te halen zijn veel factoren belangrijk, iets wat de voormalig coureur ook onderkent. "Ik wil het woord geluk niet gebruiken, maar dat heb je soms nodig. Het hoort in deze wereld. Je moet een beetje in geluk geloven, maar het [winnen] kan zeker gebeuren!"

Hakkinen spreekt uit eigen ervaring hoe het moet zijn geweest voor de coureurs Piastri en Lando Norris, die in de eerste seizoenshelft met de MCL60 niet in de buurt van goede resultaten konden komen. "Toen ik bij McLaren racete, waren er soms ook moeilijke situaties. Tijdens sommige Grands Prix was het heel frustrerend om in de auto te rijden, die werkte toen helemaal niet. Mijn teammaat en ik klaagden dan steen en been, dus ik weet hoe het is", begint de ex-coureur, die na de donkere dagen ook succes boekte met McLaren. De twee wereldtitels die achter zijn naam staan zijn namelijk ook behaald met de Engelse renstal. "Ik heb slechte en goede dagen meegemaakt. Dus als ik nu in de fabriek rondloop, dan zie ik dat iedereen een positieve drive heeft. Het [winnen] is heel dichtbij, maar ik denk dat het team en de coureurs weten dat er wat extra's nodig is."