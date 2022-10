McLaren kende twee sterke seizoenen voorafgaand aan de nieuwe reglementen die aan het begin van het jaar werden geïntroduceerd. In 2020 behaalde McLaren voor het eerst sinds 2012 een derde plek in het constructeurskampioenschap, waarna ze in 2021 de derde plek op een haar na misliepen. Het gat met de topteams was aanzienlijk verkleind, waardoor er duidelijk een stijgende lijn was te zien in de prestaties van het Britse team. Dat veranderde echter dit jaar, toen het team een zeer slechte seizoenstart kende. Hoewel McLaren zichzelf heeft herpakt door zich terug te vechten naar de vierde plaats, lijkt Lando Norris’ persoonlijke record van 160 punten onhaalbaar dit seizoen.

Lando Norris tijdens de persconferentie in de aanloop naar de GP van Singapore. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

De talentvolle Brit heeft nog een contract tot minstens 2025. Een duidelijk teken van vertrouwen richting het team van McLaren, die ook nog eens bezig zijn met een herstructurering en de ontwikkeling van een nieuwe windtunnel. Ondanks de tegenvallende prestaties ziet Norris geen reden tot paniek. “Het heeft niks aan de situatie veranderd. Ik verwachtte ook niet ieder weekend op het podium te staan of om mee te doen om overwinningen”, legt de Brit uit. “Een nieuwe auto is altijd een uitdaging. Sommige teams vinden veel betere oplossingen voor bepaalde problemen, zoals Red Bull met het porpoising. Ik denk dat de gaten naar andere teams binnen een paar jaar een stuk kleiner worden.”

Winnaarsmentaliteit

Norris blijft vertrouwen hebben in zijn team, en verwacht ook vooruitgang te zien de komende twee jaar. “Niet alleen ik heb dat gevoel. Iedereen bij McLaren wil winnen en progressie maken. Iedereen heeft vertrouwen in het team. Het hele team werkt onwijs hard om de auto beter te begrijpen, zodat we dichter bij Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes kunnen komen. Daarom kijk ik ook nog steeds uit naar mijn toekomst bij McLaren. Natuurlijk zijn er altijd zwaardere periodes, en dit is er zeker één van. Soms is het teleurstellend als je je best doet en je eindigt zesde of tiende of iets dergelijks. Maar dat neemt niks weg van wat ik denk dat binnen een paar jaar mogelijk is”, concludeert Norris.