Max Verstappen boekte in Barcelona alweer zijn 24e Grand Prix-overwinning uit zijn loopbaan ondanks een uitstapje door het grind. Teamgenoot Sergio Perez luisterde in de race goed naar de teamorders. De Mexicaan liet Verstappen er uiteindelijk zonder partij te bieden langs en maakte het feest voor Red Bull Racing compleet door als tweede te arriveren. Doordat Charles Leclerc uitviel met een kapotte Ferrari, voert de Verstappen nu het kampioenschap aan. Hij gaat naar Monaco met zes punten voorsprong op Leclerc: 110 om 104.

Mika Hakkinen, tegenwoordig analist voor onder meer Viaplay, vond het een sterk optreden van Verstappen. “Zijn team heeft uitstekend werk verricht door hem een strategie te geven waarmee hij kon winnen", schrijft hij in zijn column voor Unibet. "Zeker toen het DRS-systeem op zijn wagen niet werkte en ze realiseerden dat een driestop-strategie de juiste weg was." Perez had de wedstrijd makkelijk kunnen winnen, stelt de wereldkampioen van 1998 en 1999. "Maar de strategie van Red Bull gaf de winst aan Max, want ze weten dat elk punt telt in het wereldkampioenschap. Ze weten ook dat Max achterop was geraakt door een technisch probleem. Dit zijn teams die kampioen willen worden en Checo is de ultieme teamspeler voor Max. Ook al moet het extreem moeilijk voor hem zijn geweest om de zege op te geven."

'Mercedes gaat races winnen'

Hakkinen zag ook licht aan het einde van de tunnel voor Mercedes, de fabrikant met wie hij zijn beide F1-titels pakte. George Russell veroverde zondag de derde plaats. Lewis Hamilton sloot een sterke inhaalrace af op de vijfde plek. De zevenvoudig wereldkampioen werd aan het begin van de wedstrijd ver teruggeworpen, naar de negentiende plek. Hamilton had een aanvaring met Kevin Magnussen moeten bekopen met een lekke band. "Mercedes heeft laten zien hoe hard ze hebben gewerkt aan het porpoisingprobleem, waardoor de wagen zoveel snelheid verloor in de eerste vijf races", aldus Hakkinen. "Op vrijdag hadden ze al een stap vooruit gezet en dit wisten ze door te trekken naar de zaterdag en de race. Met de race-afstelling zag Mercedes er zeer sterk uit. Lewis en George reden de tweede en derde snelste tijd in de wedstrijd."

Volgens Hakkinen hebben de Mercedes-coureurs nu een auto in handen waarmee ze de strijd kunnen aangaan met Red Bull en Ferrari. "Dit zag je op de manier waarop George zich kon verdedigen tegen de Red Bulls. De inhaalrace van Lewis was briljant. De botsing met Magnussen leek fataal, maar zowel hij als het team gaven niet op. Hij was vierde geworden als er niet een waterlek was geweest in de slotfase." Daarmee zijn er nu drie teams die voor podiumplaatsen knokken, aldus Hakkinen. "De vraag is nu wanneer Mercedes de volgende stap gaat zetten en races zal winnen. Want dat gaan ze doen, daar ben ik van overtuigd."

Uitvallen Leclerc doet denken aan 2001

De race van zondag deed de voormalige Lotus- en McLaren-coureur ook terugdenken aan de Spaanse Grand Prix van 2001. Net als Charles Leclerc viel Hakkinen toen ook uit in leidende positie met een kapotte bolide. "Het verschil met mijn uitvalbeurt was dat het in de laatste ronde gebeurde en ik 42 seconden voorsprong had op Michael Schumacher. Door een hydraulisch probleem ging mijn koppeling eraan. Dat was zo frustrerend; ik wilde een bokszak in mijn motorhome. Charles moet die teleurstelling ook hebben gevoeld. Maar hij weet ook dat het hele team dit voelt. Het was mooi om te zien hoe hij iedereen bij Ferrari bedankte voor de inzet."

"Ferrari moet zich nu herpakken en in Monaco terugkomen met een betrouwbare wagen. Het zal voor hen pittig worden met de competitie van Red Bull en Mercedes, maar voor de fans is dit fantastisch."