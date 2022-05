De tas van Sebastian Vettel werd uit zijn auto gestolen nadat hij bij het hotel per ongeluk zijn autoraam open had gelaten, dat meldt de grote Catalaanse krant El Periodico. De viervoudig wereldkampioen bedacht zich geen moment en probeerde met behulp van zijn scooter en een GPS-signaal de tas terug te halen. In de tas zaten documenten en oordopjes. Via het GPS vond hij de oordopjes terug in een winkeltje, maar de tas met documenten was nergens te bekennen.

"Een tas van Sebastian Vettel is vanochtend in Barcelona gestolen", laat een woordvoerder van Aston Martin aan Motorsport.com weten. "Hij probeerde de tas terug te vinden door met zijn iPhone zijn oortjes te traceren die in zijn tas zaten. Maar uiteindelijk vond hij alleen de oortjes en niet de tas."

Vettel heeft het incident gemeld bij de lokale autoriteiten, die een onderzoek hebben ingesteld. Het incident gebeurde daags na de Grand Prix van Spanje. In de race liep de coureur nipt punten mis door als elfde over de meet te komen, teamgenoot Lance Stroll eindigde op de vijftiende positie.